4A Games forteller at de fortsatt er med og jobber med det neste Metro

Flere av utviklerne som tidligere var involvert i utviklingen av Metro -serien hos 4A Games Ukraine, har nå dannet sitt eget studio kalt Reburn. Som vi kunne fortelle i forrige uke, har de annonsert sitt første spill, La Quimera, og har av forståelige grunner valgt å forlate Russland som spillsted til fordel for Latin-Amerika.

4A Games eksisterer imidlertid fortsatt og fortsetter å utvikle Metro -serien, og synes det var litt forvirrende da Reburn i pressemeldingen presenterte seg selv som den tidligere Metro -utvikleren. De har nå sendt ut en uttalelse der de ønsker sine gamle kolleger lykke til med La Quimera og forklarer at de vil fortsette å jobbe med Metro -serien.

"Vi er 4A Games.

Vi er teamet som skapte og bygget Metro-spillene du kjenner og elsker. Vi lager fortsatt det neste Metro med Dmitry Glukhovsky, de samme grunnleggerne, lederne, utviklerne og nesten 20 års erfaring med serien. Vi har også et annet nytt IP-prosjekt på gang. Vi vil avsløre mer om begge når vi er klare.

Vi er stolte av våre ukrainske røtter, og av majoriteten av vårt mangfoldige team. Vi lager spill fra kontorene våre i Kiev og Sliema, men vi jobber også eksternt, og til og med noen ganger fra frontlinjen i Ukraina. Vi har nå studioer i to land, men majoriteten av teamet vårt er fortsatt i Ukraina - omtrent 150 av over 200 ansatte. Resten jobber på Malta, eller på avstand."

Årsaken til oppdelingen av selskapet forklares som følger :

"Vi fortsatte å jobbe tett med våre gjenværende ukrainske kolleger i "4A Games Ukraine" på Metro Exodus gjennom et outsourcing-forhold ledet av oss. Da Metro Exodus og DLC-en ble utgitt, opprettet vi et annet Kiev-studio under 4A Games Limited og ønsket rundt 50 flere av våre kolleger velkommen til å fortsette med oss, mens 4A Games Ukraine fortsatte å forfølge sitt eget prosjekt La Quimera, som en helt separat enhet og nylig omdøpte seg selv til Reburn."

Men det ser ikke ut til å være noen uenighet mellom disse ukrainske studioene, og 4A Games avslutter med å "ønske dem lykke til", før han erklærer at det er på tide å "komme tilbake til å lage Metro", og avslutter med "Слава Україні!" (Ære være Ukraina).