4J Studios forteller om sine ambisjoner for Reforj og hvordan de ikke er særlig flinke til å si nei til nye ideer

I en lang periode var et av de mest populære navnene i Minecraft-verdenen "Stampy" eller "Stampylonghead", en britisk YouTuber som var kjent for å lage innhold perfekt for alle aldre og målgrupper i Mojangs enormt populære tittel. Stampy har siden trukket seg tilbake fra YouTube-innholdet for å utforske en ny karrierevei innen spillutvikling, der han for tiden jobber som produsent i skotske 4J Studios, der Minecraft- og Hypixel-utfordreren Reforj, er under produksjon.

Under vårt nylige besøk på London Games Fests New Game Plus-arrangement hadde vi gleden av å snakke med Joe "Stampy" Garrett, for å lære mer om Reforj og de virkelig enorme ambisjonene for spillet. Med et slikt tema i tankene spurte vi om hvordan teamet går frem for å holde seg selv i sjakk, og kanskje sette mer sære og sprø ideer på sparebluss for i stedet å fokusere på nøkkelelementer. Svaret, i sin mest rudimentære form, er at utviklingsteamet ikke gjør dette, men bare lar kreativiteten flyte.

"Jeg tror ikke vi er særlig flinke. Vi vet at vi har en langsiktig plan. Vi vet at det er noen store ting vi vil ha, som kjøretøy. Motoren er veldig god på kjøretøy. Vi har kjøretøy i motoren. De er ikke med i spillet ennå, men de var med i tidligere demoer som ble laget. Så vi vet hva vi kommer til å ha. Vi vet at vi kommer til å ha gatewayer med disse store teltpælene. Vi vet at vi jobber mot dem. Men når det gjelder de mindre tingene, eller ting vi kan implementere litt raskere, som nye mobber eller nye livskvalitetsfunksjoner, er vi veldig raske til å tilpasse oss det.

"Du vet, fordi vi lytter så mye til fellesskapet, alle små forslag eller som ... 'legg til møbler eller ting', jeg vet at jeg sier små forslag, og resten av teamet ser sikkert på dette, som om jeg har jobbet to måneder med det! Du vet, ting som er litt enklere å implementere enn ting som kjøretøy. Vi er veldig smidige, så vi kan legge til slike ting ganske raskt. Vi har det store bildet, vi kjenner verden, og vi har på en måte den linjen. Men når det gjelder de små, mindre delene vi tar, er det med vilje at vi ikke låser oss for mye. Hvis vi bruker måneder og måneder på å jobbe med noe, og så viser det til samfunnet, og de ikke er interessert i det, eller de sier: "Å, det kunne ha vært slik", så har vi bare kastet bort masse tid, ikke sant?

"Så vi deler bokstavelig talt, du vet, hvis vi jobber med en mobb, viser vi den i grå boks-stadiet, eller vi viser konseptskisser, og så får vi tilbakemeldinger før en masse animatører animerer den eller legger til lyder. Så det er på en måte den måten vi prøver å utvikle oss på, og det ser ut til å fungere."

Du kan se hele intervjuet med Garrett nedenfor, og når det gjelder mer fra Reforj, er spillet fortsatt under utvikling og ser etter mer tilbakemelding fra samfunnet for å hjelpe til med å forme retningen og fremtidige planer.