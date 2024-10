5 Grunner til å glede deg til Life is Strange: Double Exposure

Etter noen år borte fra rampelyset er Square Enix og utvikler Deck Nine klare for å vende tilbake til Life is Strange-serien. I oktober drar vi tilbake til skolen for å fortsette historien om den ekstraordinære fotografen Max Caulfield når hun bruker nyvunne krefter for å løse drapet på en nær venn. Spillet debuterer på PC, PS5 og Xbox Series X/S før det kommer til Nintendo Switch på et senere tidspunkt. Her er fem grunner til hvorfor du bør være spent på Life is Strange: Double Exposure.

Max Caulfield er tilbake, og bedre enn noen gang

Jepp, du hørte det riktig! Den originale Life is Strange-hovedpersonen, Max Caulfield, er tilbake i for Life is Strange: Double Exposure. I denne nye delen av den rike serien blir vi med Max under et opphold ved Caledon University, hvor hun dessverre oppdager at hennes nye nære venn Safi ble myrdet og forlatt i snøen. Tilsynelatende ute av stand til å leve livet uten tragedie, legger Max ut på et oppdrag for å løse Safis drap og potensielt til og med stoppe det fra å skje i utgangspunktet...

Dobbelt så mange tidslinjer, dobbelt så mye trøbbel

Ved å bruke en ny tidslinjemekanikk som er unik for Max i Life is Strange: Double Exposure, har helten vår muligheten til å skifte mellom to parallelle tidslinjer, en der Safi allerede er myrdet og en der hun fortsatt er i live, men i fare. Ved å bruke denne nye evnen, en merkelig nyutvikling av Maxs evne til å spole tilbake tiden, en ferdighet hun ikke har brukt på mange år, er målet å finne ut hvem som truer Safis liv og stoppe dem før de slår til igjen.

Et mystisk drap

Som du kanskje forstår bringer Life is Strange: Double Exposure frem et mordmysterietema. Ved å kanalisere din indre Benoit Blanc eller Sherlock Holmes vil du kunne utforske Caledon University for å finne skjulte hemmeligheter og informasjon som kan hjelpe deg med å knekke saken, mens du snakker med andre studenter og fakultetsmedlemmer i håp om å tette eventuelle manglende hull. Det er likevel ikke alt som dunker på det frosne fortauet på jakt etter spor. Du vil også ha muligheten til å utforske Max sin leilighet i Hellerton House for å koble sammen prikkene og planlegge din neste tilnærming, slappe av litt når du drar til Snapping Turtle-baren for en drink og suppe. Det finnes ingen bedre måte å hvile og lade opp Max sitt batteri - eller finne ditt neste sett med ledetråder.

Nye steder og ansikter

Mens Max er en Life is Strange-veteran, bringer Life is Strange: Double Exposure en fersk rollebesetning av livlige og rike karakterer å møte og bli kjent med under oppholdet ved Caledon University. Fra nære venner som Safi - som fortsatt lever og har det bra på én tidslinje - eller Moses, en talentfull og kjærlig astrofysiker med en forkjærlighet for anime og manga, andre studenter, lærere og ansatte, detektiven og lovhåndheverne som etterforsker Safis sak, og til og med lokalbefolkningen som Amanda, eieren og bartenderen til Snapping Turtle. Det vil være mange varierte og unike individer å lære mer om og falle inn i en engasjerende samtale med når og hvor du måtte ønske det.

En oppslukende og autentisk opplevelse

Det er ikke alt! Deck Nine har økt sin teknologiske innsats i Life is Strange: Double Exposure ved å forbedre full-body performance capture og støtte den med mer detaljert og levende grafikk og kunstretning, for å skape en verden som skiller seg ut og får kjeven din til å falle i gulvet. Topp dette med et atmosfærisk og sjarmerende lydspor og autentisk lyddesign som gjør at Caledon University føles desto mer livlig, og du får en videospillopplevelse som føles mer ekte og oppslukende.

Dette er bare en håndfull av grunnene til at du bør være begeistret for Life is Strange: Double Exposure, og det er ikke engang inkludert det faktum at i motsetning til tidligere utgivelser vil dette spillet lanseres i sin helhet som en komplett opplevelse uten en episodisk struktur på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 29. oktober, og Nintendo Switch på et senere tidspunkt. Så, hva venter du på? Påmeldingen til Caledon University er åpen og venter på deg.