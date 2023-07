5 minutters Oppenheimer-trailer kan øke forventningene dine ytterligere

HQ

Christopher Nolan vet at det vanligvis er mye hype rundt filmene hans, og at mange er mer enn villige til å betale ganske mye for å se dem i IMAX. Det har ikke hindret ham i å vise de første minutene av noen av dem gratis, og mange trodde nok at Oppenheimer sluttet seg til den rekken i dag.

Universal har nemlig sluppet det som kalles en "opening look" for Oppenheimer, som egentlig er en 5-minutters trailer som gir oss en rask oversikt over hva vi kan forvente oss av filmen, både når det gjelder action, drama og humor. Ikke at jeg klager, for det ser fortsatt veldig spennende ut.

Hvilken film vil du se neste uke? Barbie, Oppenheimer eller begge?