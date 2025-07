5 spådommer for spillbransjen de neste 5 årene

HQ

Mens vi fortsatt er preget av de 9000 oppsigelsene hos Microsoft, inkludert kanselleringer av Xbox-prosjekter og studioer som er på randen av kollaps, føles det ikke særlig godt å se på nåtiden for øyeblikket. Når du tror at du har ridd stormen av, hører du igjen om oppsigelser, nedleggelser av studioer og galskapen som foregår bak kulissene, og som fører til at noen av favorittfranchisene våre flopper med sine nyeste iterasjoner.

For fem år siden, i 2020, så det ut som om spillbransjen var inne i sin største høykonjunktur på lenge, og få ville tro at vi om fem år kunne være et helt annet sted. Så det føles som om det er på sin plass å gjette på hvordan bransjen ser ut om fem år. Hva er forandret? Hva fortsetter? Hvem er de største vinnerne og taperne? Jeg vet egentlig ikke. Jeg er ikke synsk, men la oss gjette.

1. AAA vil i stor grad forsvinne fra dagligtalen vår

Vi starter modig, vi starter sterkt. Hvis 2025 har bevist noe så langt, så er det at spillbransjen kan være vanskelig å forutse. Spill som for ti år siden skulle selge millioner av eksemplarer, forblir nå stille, og salgstallene avsløres bare i økonomiske rapporter, mens debuterende studioer eller "mindre" utviklere er i stand til å legge til en klassiker i en etablert sjanger. Dette føles som en trend som kommer til å fortsette i nær fremtid. Med tanke på hvor lang tid det tar å lage et spill i dag, spesielt for de store studioene, er det sannsynlig at vi vil se flere mindre kjente navn slå gjennom med lidenskapelige prosjekter som viser at det å ta en risiko kan gi store belønninger.

På denne måten tror jeg at grensen mellom AAA og AA vil begynne å viskes ut, til et punkt der vi kanskje ikke engang bruker disse merkelappene så mye lenger. I stedet vil vi bedømme spillene ut fra kvaliteten de bringer med seg, snarere enn budsjettet og arbeidskraften det tok å lage dem. Jeg er ikke sikker på at dette kommer til å hjelpe dagens skyhøye budsjetter, ettersom selskapene vil strebe etter å gi spillet sitt et prestisjenivå som matcher Clair Obscur, Kingdom Come: Deliverance med flere, men ettersom de tradisjonelle AAA-utgiverne og -utviklerne sliter med å komme til rette med det faktum at formlene deres ikke fungerer lenger, er jeg ikke sikker på at vi vil referere til ting med våre gamle etiketter. Jeg kommer definitivt ikke til å kalle noe spill AAAA.

2. Live-service lever videre

Med kanselleringen av spill som Concord, og Sonys gjennomgang av sine planer for live-tjenester, skulle man kanskje tro at tiden med battle pass og trendjag er over, men dessverre kan jeg ikke riste av meg følelsen av at live-tjenester er kommet for å bli. Selv om oddsen er imot dem, virker det som om utgivere ikke kan komme over drømmen om å skape det neste Fortnite. Fra tid til annen kommer det også en ny spiller inn i miksen. Bare i 2024 trakk Helldivers II og Marvel Rivals millioner av spillere, så ønsket fra spillere er tydeligvis fortsatt der. Det er et sjansespill å lansere et live-tjenestespill i dag, men det er en risiko mange selskaper fortsatt tar, når de vet at belønningen kan gjøre dem til megabucks på Fortnite-nivå.

Vi kommer neppe til å se like mange forsøk på å tjene penger på live-service-kua, men jeg tror studioene vil fortsette å jakte på dragen. Flerspillerspill har sin plass, og kanskje kan en ny kjepphest erstatte live-tjenesten, men ingenting har det samme profittpotensialet som den, og det er derfor jeg tror så mange ikke vil la den gå stille i dørken.

3. Den siste generasjonen konsoller lanseres

I skrivende stund er vi nesten helt sikkert fortsatt mange år unna noen form for ny maskinvare fra noen av de store aktørene. Likevel vet vi at en PlayStation 6 vil lanseres på et eller annet tidspunkt, sammen med hva pokker Xbox kommer til å kalle sin nyeste Game Pass-kube. Mange peker på PS5/Xbox Series X/S-generasjonen som en flopp, og selv om det ikke føles som om det har vært et grafisk generasjonssprang for det meste, og spillene ikke har strømmet som vann, tror jeg fortsatt at denne generasjonen har blitt litt urettferdig behandlet av mange spillere, som sannsynligvis vil bli like skuffet over neste konsollgenerasjon.

Å kalle det den siste generasjonen er kanskje litt dramatisk, men det er virkelig vanskelig å se hvor konsollene tar veien herfra. Det føles som om vi har nådd den grafiske toppen når det gjelder hva spill kan og bør prestere, og derfor er det mest nærliggende å legge til bedre ytelse. Men når det er gjort, hvordan selger du da en PS7, en PS8? Nintendo Switch beviste at folk er villige til å gå ned i ytelse hvis konsollen deres var mer praktisk, og det faktum at PS4 holdt seg så lenge, får meg til å lure på hvor mange spill som vil være eksklusive for PS6 tre eller fire år inn i syklusen. På den annen side... Jeg tror ikke vi vil se maskinvarens undergang med det første.

4. Maskinvare selger fortsatt som varmt hvetebrød

Nintendo Switch 2 ble lansert i år, med stort sett bare ett spill som folk faktisk ønsket å kjøpe konsollen med (jeg mener selvfølgelig Welcome Tour). Og likevel slo den rekorder verden over. Nintendo er selvfølgelig et annerledes dyr, et dyr du ikke egentlig kan studere, for du vil bare klø deg i hodet når du prøver å forstå det. Som å prøve å finne ut hvordan en mikrobølgeovn varmer opp mat så mye raskere enn en ovn, eller hvordan magneter egentlig gjør det de gjør. Men selv om ikke alle er Nintendo, vil de fleste gamere bli helt ville for et nytt stykke utstyr.

Så lenge ny maskinvare føles ny og unik, og prisen ikke føles som et spark i gonadene (jeg ser på deg, PS5 Pro), kan jeg ikke se hvorfor folk ikke vil strømme til for å kjøpe den. Spillere er alltid villige til å tro på hypen, til å forhåndsbestille og kjøpe når de tror at noe virkelig kan endre opplevelsen deres til det bedre, og derfor ser jeg ikke for meg at salget av maskinvare vil avta.

5. Den dystre stemningen fortsetter

Hver gang vi ser en ny rekke oppsigelser, skulle jeg ønske det ville være siste gang slike nyheter treffer feeden vår, men dessverre har vi gått gjennom år med kutt til tross for rekordoverskudd, og jeg ser ikke at de avtar med det første. Spesielt Xbox ser ut til å være i stand til å Xsplodere igjen, enten det er gjennom nedleggelse av flere studioer eller betydelige endringer i den nåværende forretningsmodellen. Min kloke kollega Ben Lyons tror vi kan se Game Pass avvike fra sitt enorme forbrukerfokus og i stedet gå tilbake for å tillate Xbox å justere inntektsstrømmene sine.

WB Games ser også ut til å være i en vanskelig situasjon. I løpet av de neste årene vil vi sannsynligvis se de første spillene i det nye fokuset på fire store franchiser, og hvis de ikke gjør det bra, er kanskje flere studioer for øksen, eller så blir divisjonen og dens IP-er bare solgt til høystbydende. For å bekjempe denne fremtiden må bransjen innarbeide en følelse av realisme. Det er slutt på å tro at vi lever i COVID-tiden, slutt på å tro at et nytt spill kan nå 100 millioner spillere uten å være den største franchisen i verden. Ingen flere massive franchiseplaner for spill som ikke engang er utgitt ennå. Dessverre har de siste årene bevist at det fortsatt er en god del viktige mennesker som tar gale piller, drevet av ideen om at antallet må gå opp, til et punkt der vi sannsynligvis vil se denne bransjen fortsette å gå i en spiral mot katastrofe på noen måter.