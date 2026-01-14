5 tips for å forberede øya di før Animal Crossing: New Horizons 3.0-oppdateringen

HQ

Den 15. januar kommerAnimal Crossing: New Horizons versjon 3.0, fullpakket med nye funksjoner og ledsaget av en Nintendo Switch 2 Edition av spillet som blant annet øker oppløsningen og det maksimale antallet online-spillere.

Enten du skal fortsette å spille Nintendo Switch -versjonen eller ta spranget til 4K med Nintendo Switch 2, kan du dra nytte av disse tipsene før oppdateringen for å sikre at øya din er klar til å begynne å glede deg over det nye innholdet.

1. Rengjør hjemmet ditt, omorganiser posten din og rydd lommene dine

Mange spillere har ikke besøkt øya sin på en god stund, så når du starter spillet på nytt, vil det skje flere ting. For det første vil huset ditt <strong> mest sannsynlig <strong> være fullt av kakerlakker, som du må bli kvitt. Flytt på møblene for å få dem til å komme ut, og kjør "forsiktig" med foten over dem. Ikke vær redd, de er ikke som i Fallout.

På den annen side, siden du ikke har spilt på en stund, vil du ikke huske hvilke gjenstander du har på deg. Ta en titt på hva du har i lommene, og lagre alle gjenstander som tar opp plass i beholdningen din. Det er irriterende å ønske å kjøpe en ny gjenstand og ikke ha plass til å bære den...

Til slutt, og det henger nøye sammen med det ovennevnte, må du sjekke posten din for å samle inn gaver og brev som ble sendt til deg mens du var borte. Det er viktig å ha plass i lommene for å kunne plukke opp gavene!

2. Rydd havneområdet

Version 3.0 av Animal Crossing: New Horizons står for åpningen av Kapp'n-familiens hotell i havnen på øya vår, så det er viktig å lagre alle gjenstander og møbler som vi har brukt til å dekorere området, for sikkerhets skyld. Selv om gjenstander som står i veien for den nye bygningen sannsynligvis vil bli lagret automatisk, skader det ikke å ta ekstra forholdsregler.

3. Bestill møbler og gjenstander fra katalogen

Hver gang vi får en ny oppdatering, får vi alltid lyst til å renovere huset vårt, modifisere øya vår eller hjelpe øyboerne med å innrede hjemmene sine. Men vi glemmer alltid at mange varer er avhengig av Nook Stop-katalogen (for eksempel de nye Lego-artiklene!), slik at de kommer dagen etter at vi har bestilt dem. Derfor er det best å fremskynde prosessen slik at vi har alt vi trenger på oppdateringsdagen.

4. Finansier byggeprosjektene dine

Hvis du mener at øya din trenger en ny bro, eller hvis du vil flytte en av dem du allerede har plassert, samt ramper og trapper... Det er best å betale for arbeidet før oppdateringen, siden det tar en dag å fullføre det etter at du har samlet inn alle pengene.

5. Fjern ugress, hils på alle naboene dine (og kast ut dem du ikke liker)

Ugress og blomster vokser ukontrollert, så når du kommer tilbake til øya etter en stund, vil du se at det er blomster der du ikke har lagt dem igjen, og at bakken er dekket av ugress. Benytt deg av ugressbekjempelsen til å gjøre deg kjent med øyas kart på nytt og hilse på alle øyboerne. De kommer garantert til å savne deg! Og siden denne oppdateringen inneholder nye øyboere basert på The Legend of Zelda og Splatoon (kan låses opp via kompatible amiibo-figurer), er det kanskje på tide å si farvel til noen av de gamle naboene dine for å gi plass til nye venner...

Kommer du til å gjøre endringer på øya di med versjon 3.0 av Animal Crossing: New Horizons, eller vil du heller fokusere utelukkende på det nye innholdet? Har du noen anbefalinger som vi ikke har tatt med i denne veiledningen?