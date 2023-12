5 tips for å komme i gang med Avatar: Frontiers of Pandora

HQ

Massive Entertainments etterlengtede versjon av James Camerons Avatar har fått sin debut. Det betyr utvilsomt at mange av dere allerede er i gang med å utforske den fremmede månen og begynner å finne fotfeste i den vakre, men fiendtlige verdenen. Hvis du ennå ikke har startet eventyret, men er på utkikk etter noen tips og triks for å komme i gang, har vi akkurat det du trenger.

Hold deg til den opptråkkede stien ... i hvert fall en liten stund.

Når du endelig har kommet deg ut i Pandora, kommer du til å ønske å dra ut i villmarken for å utforske og se hvilke hemmeligheter verden har å by på. Ikke gjør det... ikke på en liten stund. Pandora er enorm, og den er designet med tanke på en enorm vertikalitet. Na'vi er svært atletiske, men når det gjelder å bestige fjell og løpe maraton, er de ikke de mest effektive. De klarer det, men hvis du bestemmer deg for å gå til fots, vil det ta lang tid å komme noen vei. Så hold deg til allfarvei, fullfør de viktigste oppdragene du får servert, og fortsett med det til du i det minste har knyttet bånd til ikranen din. Når du kan ri fritt på lufthesten din, blir utforskningen uendelig mye enklere og mindre tidkrevende. I tillegg er det langt mindre sannsynlig at du blir knust eller spist av ville dyr når du svever gjennom luften.

Bruk den guidede utforskningsmodusen

Apropos utforsking: I starten av spillet (eller når som helst når du besøker innstillingene) blir du bedt om å velge mellom to utforskningsmoduser. Den ene guider deg, noe som i hovedsak betyr at du kan se markører eller hvor neste oppdrag ligger. Den andre modusen forsøker å gjøre spillet så oppslukende som mulig ved å be deg om å finne oppdrag og steder utelukkende ved hjelp av svært generelle anvisninger fra spillet. Du er ikke fra Pandora, og denne fremmede verdenen er ikke den enkleste å finne frem i, spesielt ikke når du har føttene på bakken og synet er skjult av høye trær, lianer og svevende fjell. Behold den guidede modusen på, i hvert fall til du finner fotfeste, ellers blir det frustrerende å navigere og finne oppdragsmarkører og de neste historietrinnene.

Kjenn grensene dine

Det ser kanskje ut som Far Cry på overflaten, men Frontiers of Pandora skiller seg fra den actionserien på én viktig måte. Verden er ikke din lekeplass. Pandora er en levende kropp, og alt og alle, inkludert invaderende RDA, har potensial til å drepe deg. Så hvis spillet forteller deg at en base eller et oppdrag er over ditt ferdighets- eller kraftnivå, bør du ta hintet og komme tilbake når du er klar for det, ellers vil du få en brå oppvåkning når RDA-mechs og pandoranske dyr lærer deg hva smerte er.

Stealth er din beste venn

På samme måte som du må kjenne dine egne grenser, er det verdt å være klar over at Frontiers of Pandora har alle de velkjente trekkene til et Far Cry-spill, men at det spiller seg veldig annerledes. Du er ikke en vandrende, snakkende naturkraft som kan skyte og sprenge deg gjennom alle motstandere som står foran deg. Hvis du forsøker å fullføre hvert eneste oppdrag så voldsomt og høylytt som mulig, vil RDA-mechs og pansersoldater raskt vise at utstyret og våpnene deres er langt bedre enn dine. Så hold deg i skyggene, hold deg høyt oppe og vær stille som natten. Plukk ned fiender med tradisjonelle og stillegående Na'Vi-våpen, og unngå kamp til det er absolutt nødvendig. Hvis dere holder dere til dette, vil det bli et mareritt for RDA å stoppe dere.

Hack, hack, hack

Na'Vi-folket er ikke tekniske trollmenn, men krigeren din får tidlig et verktøy kalt SID, som hovedsakelig brukes til å hacke dører og dataterminaler. SID er imidlertid også et glimrende våpen for å håndtere RDA-mechs, ettersom du kan hacke systemene deres og i praksis lamme dem i en kort periode, slik at du enten kan snike deg forbi uten å være redd for å bli oppdaget, eller finne en god anledning til å slå til og øyeblikkelig nøytralisere trusselen de utgjør. En liten advarsel til denne mer voldelige metoden: Hvis en mech er pansret, kan du ikke slå den ut umiddelbart, og hvis du prøver å gjøre det, vil du sannsynligvis bare gjøre den rasende og tiltrekke deg masse uønsket oppmerksomhet.

Dette er bare noen av de viktigste triksene for å erobre Pandora. Hvis du kommer på flere nyttige tips, må du gjerne dele dem i kommentarfeltet nedenfor for å hjelpe andre lesere med å ta fatt på Massives actioneventyr.