50 år siden Francos død: Pedro Sánchez oppfordrer spanjolene til å ta lærdom av diktaturet

Spania markerte torsdag 50-årsdagen for Francos død med en stille markering, men statsminister Pedro Sánchez benyttet anledningen til å minne innbyggerne om verdien av demokrati og farene ved å glemme fortiden.

I en kronikk på elDiario.es reflekterer Sánchez over Spanias "nesten unike" demokratiske fremgang de siste fem tiårene, og peker på hvordan landet har forvandlet seg fra et undertrykkende diktatur til et fullverdig demokrati, og fra en fattig, isolert nasjon til en velstående og integrert nasjon i verden. Han understreker imidlertid at disse frihetene ikke var garantert, men at de ble "fravristet oss i så mange år", og at de ble opprettholdt takket være det spanske folkets motstandskraft og besluttsomhet.

"Demokratiet falt ikke ned fra himmelen"

"Demokratiet falt ikke ned fra himmelen", skriver Sánchez. "Det gjenstår mye å gjøre for å skape det Spania vi ønsker og som vi kan være: et sted med flere muligheter, flere rettigheter og mindre ulikhet. Å være bevisst på alt dette er det som vil hjelpe oss til å komme videre og forbedre oss. Og det er nettopp derfor vi må stå frem til forsvar for friheten nå, når noen idealiserer autoritære regimer og klamrer seg til nostalgien om en fortid som aldri har eksistert."

Jubileet kommer midt i en voksende bekymring for at yngre generasjoner vet lite om diktaturet. Nyere meningsmålinger (her og her) viser at mer enn 21 % av spanjolene ser positivt på Franco-tiden, og nesten en fjerdedel av de mellom 18 og 28 år mener at et autoritært styre noen ganger kan være å foretrekke fremfor demokrati.

Sánchez' regjering organiserte en rekke arrangementer i løpet av året for å feire transformasjonen etter Franco, men det ble ikke avholdt noen offisielle seremonier på selve torsdagen, for å unngå at det skulle se ut som om diktatoren ble feiret. Arbeidet med Spanias historiske minne fortsetter: De falnes dal har blitt omdøpt til Cuelgamuros-dalen og utpekt til et "minnested", en statlig oversikt over eiendeler som ble beslaglagt av Francos regime er under utarbeidelse, og den nasjonale Francisco Franco-stiftelsen er under oppløsning slik at arkivene kan offentliggjøres.

Opposisjonspartiene, deriblant det konservative Folkepartiet og det høyreekstreme Vox, kritiserte regjeringens initiativer. Vox avfeide jubileumsprogrammene som "absurd nekrofili som splitter spanjolene".

Spanias overgang til demokrati begynte etter Francos død i 1975, med de første frie valgene i 1977 og en ny grunnlov som ble godkjent i 1978, men landet sliter fortsatt med arven etter borgerkrigen, som etterlot seg mer enn 500 000 døde og hundretusener i eksil, med tusenvis av ofre som fortsatt ligger begravd i umerkede massegraver.