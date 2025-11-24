50 av 300 katolske skoleelever som er kidnappet i Nigeria, har klart å flykte (rundt 250 er fortsatt i fangenskap)

HQ

50 av de mer enn 300 elevene som ble bortført fra en katolsk skole i delstaten Niger i forrige uke, har rømt og blitt gjenforent med familiene sine, ifølge Den katolske kirke og Christian Association of Nigeria.

Ifølge kirkelige tjenestemenn flyktet barna fredag og lørdag, noe som utløste et rush av foreldre til St. Mary's school mens de lette for å se om barna deres var blant dem som ble frigitt. Rundt 253 elever, sammen med 12 ansatte og lærere, holdes fortsatt fanget.

President Bola Tinubu har beordret ansettelse av 30 000 flere politibetjenter og gitt myndighetene beskjed om å fjerne betjenter fra VIP-beskyttelsesroller, slik at de kan fokusere på avsidesliggende områder som er sårbare for angrep. Massekidnappingen har økt presset på regjeringen, inkludert fornyet kritikk fra Trump.

Den siste tidens bortføringer har tvunget myndighetene til å stenge flere titalls skoler i Nord-Nigeria, noe som har ført til ytterligere bekymring fra kirkeledere. På søndag sendte pave Leo ut en offentlig appell om "umiddelbar løslatelse" av alle gislene under en messe på Petersplassen.