50 Cent blir med i «Payday»-serien som utøvende produsent

HQ

Live-action-serien «Payday» har tatt et skritt fremover, og ser ut til å bli offisielt realisert nå som den har fått en stor kjendis med på laget. Tilbake i mars rapporterte vi at Starbreeze Entertainment, utvikleren av «Payday», ønsket å lage en live-action-serie basert på spillene sammen med Vice Studios, produksjonsselskapet bak «Gangs of London». Nå har 50 Cent knyttet sitt G-Unit Film & Television-merke til prosjektet.

Curtis «50 Cent» Jackson vil derfor være utøvende produsent for serien. «Å samarbeide med Vice Studios og bringe Payday-universet til skjermen gir oss muligheten til å skape noe stort, en energisk franchise som løfter heist-sjangeren videre,» sa han til Variety.

Jackson er mest kjent for sin musikkarriere, men han er også godt etablert innen TV, etter å ha vært utøvende produsent for «Power»-franchisen for Starz, i tillegg til å ha spilt rollen som Kanan Stark i den originale serien. Det er ukjent om 50 Cent vil dukke opp som skuespiller i «Payday»-serien. Han har allerede vist at han kan spille i live-action-filmatiseringer av videospill, siden han spiller Balrog i «Street Fighter»-filmen.

Det er foreløpig ikke knyttet noen manusforfatter eller strømmetjeneste til «Payday»-serien, så det er fortsatt en stund til vi får se den på skjermen, men det gjøres fremskritt.