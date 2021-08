50 Cent og Megan Fox blir med i The Expendables 4

HQ

Mange filmer har prøvd å samle mange verdenskjente skuespillere gjennom årene, men det må være lov å si at Sylvester Stallone sine The Expendables-filmer er noen av dem som har klart å få flest. Dette vil visst skje i en fjerde film også.

Lionsgate bekrefter at The Expendables 4 (eller bare "en ny The Expendables-film som de skriver) er på vei, og avslører i samme slengen at gamle travere som Stallone, Dolph Lundgren, Jason Statham og Randy Couture skal på eventyr med nye fjes som Curtis "50 Cent" James Jackson III, Megan Fox og Tony Jaa. Produksjonen skal starte i høst, og det er Scott Waugh (Act of Valor og Need for Speed) som skal regissere filmen.