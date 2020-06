Du ser på Annonser

Endelig kan du legge bort 2006-tittelen 42 All-Time Classics til Nintendo DS. "Oppfølgeren" 51 Worldwide Games er endelig kommet til Nintendo Switch og er omtrent så rett fram som et slikt spill både bør og skal være. Det er minimalt med distraksjoner og unødvendige hindere. I dét du slår på spillet, kan du enkelt velge mellom alle de 51 forskjellige spillene, uten at det er behov for å låse disse opp. Av og til ønsker man seg et spill som man bare kan skru på, og så er alt der, uten at du behøver å bruke timesvis på å få tilgang til alt det har å by på.

Det er tydelig at Nintendo virkelig har gått inn for at dette skal være et veldig minimalistisk og enkelt spill som absolutt hvem som helst skal klare å spille. Kontrollene er enkle, det er oversiktlig og lett å navigere, og spillene er stort sett greie å forstå. Samtidig er utvalget så bredt at det skal være nærmest umulig, uansett bakgrunn, å ikke ha hørt om noen av disse.

Kortstokken er ganske søt.

Nintendo disker opp med et svært variert utvalg, og det skulle vel bare mangle når det er hele 51 forskjellige ting å bruke tid på her. Det er en rekke spill innenfor kortsjangeren, som for eksempel Krig eller Texas Hold 'em. Klassiske brettspill som Ludo, Dam og fire på rad er representerte, man kan til og med justere på husreglene for at det skal bli omtrent slik du er vant til å spille de. Det er strategiske arter i form av f.eks. sjakk og Shogi finnes også i den fyldige lista. Samtidig er det verdt å nevne at det er flere sportspill som dart og tennis, samt typiske spillslagere som Tetris (i hvert fall noe som ligner) og tanks. De fleste spillene har til og med en angreknapp, slik at man enkelt kan jukse seg ut av situasjoner man har satt seg selv i. "Det e ittno som å vinn i kabbal", som det heter.

I et forsøk på å finne klassiske spill som kan dekke de fleste kulturer og tidsepoker, sier det seg selv at det er en del obskure saker her. Det er en rekke spill som stammer fra Afrika, India, Egypt og Japan, og dette er en gylden mulighet til å skaffe seg en ny favoritt. Afrikanske Mancala er kanskje den jeg falt mest for, og er noe jeg absolutt vil anbefale å gi en snurr.

Magnus Carlsen (som helt sikkert leser Gamereactor daglig) river seg i håret over amatørspillingen min.

Det går fint an å spille alle spillene alene, men det aller, aller meste er best egnet for å spille sammen i sofaen. Man kan stille på CPU-ens vanskelighetsgrad for å gjøre ting mer utfordrende, men dette føles som en ganske løs betegnelse. Vanskelighetsgraden impossible er jevnt over ganske langt i fra umulig, og spesielt rart blir det i spill som krever en smule flaks for å vinne. Online-modus er her, uten at jeg har fått testet det på noen ordentlig måte. Tilsynelatende velger man seg et knippe spill man ønsker å spille, før man blir matchet med noen som vil omtrent det samme som deg.

Nintendo har laget en slags online-globus som viser venner og folk du har spilt med. Her kan man også finne folk som har samme favorittmat som deg selv. Hva meningen er, vet jeg ikke, og dette føles litt unødvendig.

"Skip"-knappen er en fantastisk oppfinnelse.

I 51 Worldwide Games har Nintendo gått bort fra Mii-ene som vi har lært å kjenne de siste årene, og erstattet de med mennesker i spillbrikkeform. Før man starter hvert spill, vil disse brikkene fortelle deg om reglene og hvordan det fungerer. Stemmeskuespillet har en vei å gå, og stort sett er det bare elendige vitser og forsøk på morsomheter. Jeg ender som regel opp med å hoppe over hele sekvensen og heller lese de på egen hånd. Heldigvis er det mulig.

Kontrollen er jevnt over så enkel som den kan få blitt. Av og til er det påkrevd at man må benytte seg av joy-con, for eksempel i spill som bowling og dart. Førstnevnte er noe som kan minne veldig om den fantastiske Wii-versjonen, men det er dessverre ikke like godt gjennomført. Alternativt kan man også spille disse spillene med touch-kontroll i håndholdt modus. Av og til er det litt klønete, men det fungerer stort sett bra.

Switch Bowling er dessverre ikke like stas som Wii Bowling.

Da jeg først fyrte i gang 51 Worldwide Games, var det mitt mål å endelig lære meg Mahjong. Jeg har gitt det et ærlig forsøk, men jeg må medgi at jeg fremdeles skjønner svært lite. Det gamle Nintendo-kortspillet Hanafuda er også inkludert, men dette skjønte jeg om mulig enda mindre av. Til gjengjeld har jeg blitt glad i den japanske sjakkhybriden Shogi som i utgangspunktet ser ut som et kaos, men viser seg å være rimelig lettfattelig.

Det er ikke noe overordnet mål eller noe spesielt å gjøre, utover at man kan samle medaljer etter hvert som man slår CPU-en i alle spillene. Alt dreier seg om å ha det gøy, uten at det er noe mer enn det. På en måte er det veldig forfriskende å slippe unna timesvis med forklaringer, opplæringssekvenser og lange mellomscener.

Hva i alle dager driver jeg med...?

51 Worldwide Games leverer akkurat det du forventer at det skal. Det er få skuffelser, og noen overraskelser. Jeg synes at det er noe koselig over å kunne ta et slag virtuelt Yatzy med venner i sofaen mens den tidvis corny musikken durer i bakgrunnen. Det er vanskelig å gi noen definitiv score, all den tid dette spillet er hva det er - en stor samling med småspill. Er du ute etter noe enkelt og lettbeint som kan spilles med andre, er dette sannsynligvis hva du leter etter. Jeg har i hvert fall kost meg!