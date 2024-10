53 % av spillerne foretrekker enspiller-spill

HQ

Til tross for den ekstreme suksessen til store enspilleropplevelser som Elden Ring, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Black Myth: Wukong og Warhammer 40,000: Space Marine II - mens live service-satsinger som Redfall og Concord har slitt betraktelig - fortsetter gigantene i spillverdenen å fokusere på live service-konseptet.

Og det ville vært forståelig hvis det var det det absolutte flertallet faktisk ønsket å spille. Nå presenterer analyseselskapet Midia Reasearch en undersøkelse som viser at 53 % av alle spillere foretrekker å spille singleplayer. Og da må man huske på at resten ikke er online, men lokal co-op var også et alternativ (respondentene kunne velge mer enn ett svar) for respondentene og nådde et gjennomsnitt på rundt 20%. I et sammendrag skriver Midia :

"Og live-service-spill suger opp så mye oppmerksomhet og engasjement. Det finnes fortsatt muligheter på dette området, men det er ekstremt utfordrende å slå gjennom. For hver nye live-service-hit som klarer å skape seg en plass, blir det mindre plass tilgjengelig for nye aktører å kaste ut sitt nett.

AAA-utviklere på konsoll og PC fortsetter å jakte på live-service-jackpotten, men singleplayer er fortsatt den foretrukne måten å spille på for de fleste (53 %) spillere."

De hevder også at kostnadene ved å utvikle singleplayer-titler har økt enormt, men at live-tjenester fortsatt kan være en større risiko fordi kostnadene er enda høyere og også fortsetter etter lansering. Midia konkluderer med at det kan være på tide å gå tilbake til mer singleplayer igjen:

"For mange AAA-utgivere som lager nye spill, kan det være på tide å korrigere kursen fra det røde live-service-havet til det blåere enspiller-havet - eller i det minste flytte litt mer ressurser til soloopplevelser."

Er du overrasket over resultatene, og hva foretrekker du mest å spille alene hvis du får de samme alternativene som respondentene i undersøkelsen; PvE, lokal co-op, online PvP eller singleplayer?