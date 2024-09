57 % av all nettbasert tekst er generert av kunstig intelligens, ifølge en studie

HQ

AI blomstret opp i 2023 og fortsetter å dominere internett og diskusjonene rundt det i 2024. Det stemmer, vi snakker nok en gang om AI. I stedet for å snakke om bruken av AI i kunsten eller ideen om at den kan ta jobbene til folk, ser vi i dag på hvordan den faktisk lurer seg selv ved å være for dominerende på internett.

Ifølge en studie fra et team av forskere fra Amazon Web Services (takk, Forbes) er rundt 57 % av all nettbasert tekst enten AI-generert eller har blitt kjørt gjennom en AI-algoritme før den ble lagt ut. Med så mye AI-generert sludder der ute, er det frykt for at det kan være i ferd med å ta livet av internett, og seg selv.

Etter hvert som AI screener internett for mer data, har forskere funnet ut at den vil ende opp med å plukke opp annet AI-generert innhold og basere sin egen forskning på det som om det var fakta. Dette kan føre til at mange reelle fakta går tapt, ettersom AI ofte vraker mindre kjente data til fordel for det som spres mest. Dette fører til modellkollaps, som er når AI lever så mye på sine egne syntetiske data at den mister grepet om virkeligheten, resirkulerer sine egne data og bare stoler på dem. For å sikre AIs egen fremtid må vi kanskje bevare en mengde ikke-AI-innhold på internett som den kan bruke.

Dette er en annonse: