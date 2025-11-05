6 historier som Marvel Cinematic Universe burde ha håndtert bedre

HQ

Interessen for Marvel Cinematic Universe ser ut til å avta for hvert år som går. Etter avslutningen av Infinity Saga har de ulike filmene trukket mindre og mindre penger i kassa, og de ulike filmene og TV-seriene ser ut til å være mest interessante for de som er veldig investert i Marvel og dens videre verden, og mindre for allmennheten. Som fan av alt Marvel har jeg derfor bestemt meg for å peke ut noen tegneseriehistorier som MCU enten har forsøkt å adaptere direkte eller har latt seg inspirere av, og fremhevet hvorfor de fortjener en ny sjanse til å bli filmatisert.

Avengers: Age of Ultron kastet bort en av Marvels største skurker

Det er flere rykter og rapporter som sier at James Spader vil vende tilbake som Ultron i den kommende Vision Quest -serien, men sannheten er at det er for sent for den versjonen av karakteren nå. Ultron har vært og gått, og vi har sett ham stige og falle én gang på kino allerede, noe som betyr at det ikke er mye rom for et nytt forsøk. Jeg skulle imidlertid ønske vi kunne få en ny versjon av Age of Ultron, fordi det tegneseriefilmatiserte kildematerialet er så mye mer komplekst og brutalt enn det filmen bød på. Vi snakker om en fortelling der ikoniske helter blir drept, der tidslinjer blir endret, og til syvende og sist ble Marvel Universe slik vi kjenner den, rystet betydelig. Det er som natt og dag i forhold til det ganske nedtonede eventyret som Joss Whedon leverte, selv om Spader var en utmerket rolle som den hensynsløse kunstige intelligensen.

Captain America: Civil War føltes aldri som noen krig

I tegneseriene har historien på Civil War en enorm gjennomgripende effekt. Man kan selvsagt hevde at filmatiseringen satte store spor etter seg, men det var også en mye mer tilbakeholden versjon av historien, der en håndfull helter kom på kant med hverandre. Tegneseriens kildemateriale er helt annerledes, med en faktisk krig som bryter ut mellom heltene vi kjenner og elsker, mellom Iron Man og hans allierte som kjemper for bedre restriksjoner på supermennesker, mens Captain America og andre kjemper for å beskytte rettighetene til de superaktivert. Det finnes nyanser av dette i filmen, men live-action-versjonen mangler det samme alvoret, brutaliteten og de storslåtte effektene som tegneserieoriginalen.

Thor: Ragnarok tok brodden av Planet Hulk

Jeg likte faktisk Thor: Ragnarok veldig godt, og syntes at Thor var en morsom og underholdende film. Men det er ikke til å stikke under en stol at denne filmen henter inspirasjon fra Planet Hulk, og for tegneseriefans er det en ganske tøff pille å svelge. "The Big Guy" har blitt dårlig behandlet av Marvel Studios i årevis, og dette er kanskje et av de viktigste vendepunktene i denne misbrukssyklusen. Planet Hulk burde ha vært en frittstående film basert på Bruce Banner og hans alter ego, og ikke en Thor film. Vi skulle ha sett hvordan Hulk startet et opprør på planeten Sakaar og bokstavelig talt snudde opp ned på verden i et hevnlystent oppdrag for å frigjøre de undertrykte. I stedet ble det et lettere og mer jovialt kosmisk eventyr rundt Thor, Hulk, Loki, Valkyrie, og en rekke andre sære romvesener i Taika Waititi-stil. Igjen, det var en fin film, men Planet Hulk fortjente så mye mer.

Secret Invasion... Jeg mener, jøss. Kan vi bare glemme at dette noen gang har eksistert?

For det første var Secret Invasion som TV-serie helt elendig, kanskje det verste underholdningsinnslaget Marvel Studios har produsert til dags dato. Det var så mye galt med dette, for ikke å snakke om at det i bunn og grunn fullstendig ødela den utmerkede tegneserien, som kunne ha støttet sin helt egen Phase i det bredere MCU. Fra en historie om helter som ikke kan stole på seg selv eller personen ved siden av seg, en omfattende hendelse som massivt endret Marvel Universe landskapet i tegneseriene, til en serie som ødela buene til elskede figurer, introduserte meningsløse plottpunkter og i hovedsak ringte inn en historie som kunne ha inneholdt den nødvendige historieutviklingen for å gjøre Carol "Captain Marvel" Danvers til en kjernesøyle i MCU. Alt som er nevnt på denne listen kan forbedres for å hylle kildematerialet bedre, men de er likevel underholdende prosjekter, men ikke dette. Alt om Secret Invasion bør strykes fra historiebøkene.

Gorr the God Butcher var tematisk helt feil

Det er ingen tvil om at alle filmatiseringer har en tendens til å tone ned alvoret og tyngden i tegneserieforlægget, og selv om det betyr at det mister noe av sin sjarm, er det forståelig nok for å gjøre sluttproduktet mer tilgjengelig. For mange historier kan dette fungere, men for Gorr the God Butcher arc of Thor's journey, burde man ha tatt en beslutning om å levere en brutal og mer autentisk film. Hvis Deadpool and Wolverine kan vurderes som den er, er det ingen grunn til at Thor: Love and Thunder ikke kunne ha utviklet seg på samme måte og levert en skildring av Gorr som er like fryktinngytende og grusom som i tegneseriene. I stedet får vi et nedtonet og humoristisk eventyr som føltes helt malplassert, selv til tross for Christian Bales beste innsats som den brutale Necrosword-svinger.

Kang-dynastiet ble lagt ned før det virkelig kunne ta form

Det var formildende omstendigheter som gjorde at Marvel Studios måtte gå bort fra planene om å bruke Kang the Conqueror som den neste store skurken i MCU, og ærlig talt, med mindre Marvel castingteamet gjennomførte inngripende og omfattende, og sannsynligvis ulovlige, undersøkelser av hver stjerne de signerte, er det ingen måte å vite hva som kom til å skje med Jonathan Majors. Så en viss overbærenhet kan man ha på denne fronten i så måte. Men likevel, retningen fortellingen utviklet seg med Kang var ikke akkurat gripende før Majors -debaclet, med Ant-Man and The Wasp: Quantumania som viste seg å være et lite bekymringspunkt for bruken av skurken, og det er en trist affære fordi Kang er et stort problem i tegneseriene og fortjener sin plass i MCU. Marvel bør slutte å haste gjennom hver av de største skurkene, fordi Kang kan skinne, bør skinne og trenger å skinne, og det er håp om at det kan skje på grunn av den mindre plassen som Majors' Kang hadde i MCU.

