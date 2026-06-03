60 Minutes-veteranen Scott Pelley fikk sparken etter konflikt med den nye konservative CBS-ledelsen

HQ

For ikke lenge siden innsatte Paramounts nye eierteam, som fortsatt står president Trump og hans administrasjon nær, den tidligere The Free Press-eieren Bari Weiss som sjefredaktør i CBS, og siden da har det vært sammenstøt mellom de ansatte og henne selv.

Dette har nå resultert i at en av de legendariske reporterne på det ikoniske 60 Minutes har fått sparken, antakelig på grunn av et kritisk allmøte, der den samme personen kritiserte Weiss og ledelsen for deres politiske slagside.

Det dreier seg om Scott Pelley, som ifølge CBS har fått sparken "for cause", og analytikere spår at Pelley vil gå til søksmål mot kanalen for årsaken til og måten han ble oppsagt på.

Etter møtet mellom de ansatte der han kritiserte den Weiss-utnevnte utøvende produsenten Nick Bilton, mottok han følgende brev fra Bilton selv :

"Din antipati mot seriens fremtid har kommet klart og tydelig frem. Og jeg har hørt deg. Din ansettelse hos CBS er avsluttet med øyeblikkelig virkning."

Pelley sier i en uttalelse at "den nye eieren av kanalen vår" setter arven etter 60 Minutes til side, "tilsynelatende for å innynde seg hos Trump-administrasjonen".