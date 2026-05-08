62 % av spillerne kjøper ikke lenger fullpristitler, viser en studie
Spørsmålet er ikke lenger om folk vil kjøpe spill, men når de vil bruke lommeboken sin på dem.
En ny studie viser at folk ikke lenger går ut og kjøper spill til full pris. I den digitale tidsalderen vi lever i, der butikksalg og abonnementstjenester betyr at du relativt enkelt kan slippe unna en avgift på 70 dollar for å spille et spill, er ikke forbrukerne villige til å betale full pris lenger. Opptil 62 % av spillerne, hvorav de fleste tilhører den yngre generasjonen, er villige til å kjøpe et spill til full pris.
Disse dataene kommer fra IGNs Generations In Play Audience Study, som har samlet inn data fra mer enn 5000 spillere i Storbritannia, USA og Australia. I tillegg til at 62 % av spillerne ikke lenger betaler full pris for titler, viser undersøkelsen også at forbrukerne generelt er mer aktive enn tidligere. Engasjement i lokalsamfunnet er en viktig del av det å selge et spill, og 55 % av generasjon Z sier at ekspertise og autentisitet er de viktigste driverne for tillit, snarere enn tidligere merkevaregjenkjennelse.
90 % av spillerne i undersøkelsen sa også at de bruker en eller annen form for spillhjelp. Kanskje mange av oss trenger å "git gud", som det heter. Undersøkelsen viser at forbrukere i både generasjon X, millenniumsgenerasjonen og generasjon Z prioriterer "uendelige biblioteker" fremfor å eie individuelt innhold. Det er ikke bare spill som dekkes av undersøkelsen, og selv om denne trenden også gjelder for andre medieformer, bemerkes det til fordel for generasjon Z at de er mer villige til å gå på kino på premierekvelden. Woohoo, vi går ut!