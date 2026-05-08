62 % av spillerne kjøper ikke lenger fullpristitler, viser en studie

En ny studie viser at folk ikke lenger går ut og kjøper spill til full pris. I den digitale tidsalderen vi lever i, der butikksalg og abonnementstjenester betyr at du relativt enkelt kan slippe unna en avgift på 70 dollar for å spille et spill, er ikke forbrukerne villige til å betale full pris lenger. Opptil 62 % av spillerne, hvorav de fleste tilhører den yngre generasjonen, er villige til å kjøpe et spill til full pris.

Disse dataene kommer fra IGNs Generations In Play Audience Study, som har samlet inn data fra mer enn 5000 spillere i Storbritannia, USA og Australia. I tillegg til at 62 % av spillerne ikke lenger betaler full pris for titler, viser undersøkelsen også at forbrukerne generelt er mer aktive enn tidligere. Engasjement i lokalsamfunnet er en viktig del av det å selge et spill, og 55 % av generasjon Z sier at ekspertise og autentisitet er de viktigste driverne for tillit, snarere enn tidligere merkevaregjenkjennelse.

90 % av spillerne i undersøkelsen sa også at de bruker en eller annen form for spillhjelp. Kanskje mange av oss trenger å "git gud", som det heter. Undersøkelsen viser at forbrukere i både generasjon X, millenniumsgenerasjonen og generasjon Z prioriterer "uendelige biblioteker" fremfor å eie individuelt innhold. Det er ikke bare spill som dekkes av undersøkelsen, og selv om denne trenden også gjelder for andre medieformer, bemerkes det til fordel for generasjon Z at de er mer villige til å gå på kino på premierekvelden. Woohoo, vi går ut!