66 millioner år gammelt fossilt oppkast avduket i Danmark

I en oppdagelse som kan få deg til å revurdere lunsjen din, har paleontologer i Danmark avdekket en fossilisert bit av oppkast fra dyr, datert tilbake til krittperioden. Oppkastet ble funnet av en amatørfossiljeger på Stevns klipper, som står på UNESCOs verdensarvliste, og antas å stamme fra en fisk som spydde opp deler av sjøliljer den ikke klarte å fordøye. Dette uvanlige funnet, som er 66 millioner år gammelt, består av kalkholdige sjøliljefragmenter som hjelper forskerne med å sette sammen gamle økosystemer. Eksperter sier at funnet er en viktig brikke i forståelsen av forholdet mellom artene i den forhistoriske næringskjeden. Jesper Milan, en av paleontologene som deltok i studien, beskrev det som "et virkelig uvanlig funn" i en pressemelding fra Østsjællands Museum, og påpekte at oppkastet gir innsikt i hvilke typer skapninger som ble spist av andre lenge før menneskene vandret rundt på jorden.

Hadde du noen gang trodd at oppkast kunne avsløre så mye om fortiden?

Østsjællands Museum

