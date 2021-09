67 flotte konseptbilder fra Halo Infinite

HQ

Her er en historie vi ikke har hørt før. 343 Industries kjører jo som kjent en teknisk multiplayer-test for det kommende Halo Infinite i helgen. Men dette holdt på å bli forsinket i går, og årsaken var ut studioet oppdaget uutgitte konseptbilder fra spillet i filene - noe som ville vært rene julaften for datagravere.

Men ettersom konseptbildene ikke inneholder noen spoilere og uansett var tenkt å slippes etter hvert, besluttet teamet å helt enkelt kjøre testene som planlagt og slippe alle bildene selv. Og med det mener vi hele 67 konseptbilder som gir den en forsmak av atmosfæren og den generelle følelsen som Halo Infinite-kampanjen byr på.

Du kan laste ned alle bildene selv i 4K-oppløsning om du ønsker å bruke noen av dem som bakgrunnsbilder, skrive dem ut for å henge på veggen eller bare beholde dem på grunn av hvor flotte de er. Med det sagt, her er 67 fantastiske konseptbilder som får oss til å se frem mot lanseringen av Halo Infinite den 8. desember enda mer.