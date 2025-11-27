"67" kåret til årets ord i 2025... Og det har ikke en gang en definisjon (men her er hva det betyr)

HQ

Dictionary.com har valgt ut et sett med tall som årets ord i 2025:"67", som uttales "seks syv". I motsetning til de typiske valgene har begrepet ingen reell definisjon, noe som gjenspeiler en slangtrend som er omfavnet av Gen Alpha på tvers av sosiale medier, sport og skoler.

Hvis du har sett det før, men ikke vet hva det betyr, får du forklaringen her: Uttrykket stammer fra Philadelphia-rapperen Skrilla's låt Doot Doot (6 7), som ble utgitt i desember i fjor. Du finner selvfølgelig sangen i videoen nedenfor.

Selv om det i utgangspunktet ble brukt i en negativ sammenheng, gikk det raskt viralt på nettet og dukket opp i TikTok basketballhøydepunkter med LaMelo Ball, Charlotte Hornets-guarden som er 1,80 meter høy. Og andre idrettsutøvere, deriblant LeBron James og Paige Bueckers.

Til tross for sin allestedsnærvær er betydningen av "67" bevisst vag. Dictionary.com beskriver det som "meningsløst, allestedsnærværende og meningsløst", noe som understreker dets rolle som en kulturell forbinder snarere enn et ord med en fast definisjon.

Eksperter mener at styrken til "67" ligger i den følelsen av tilhørighet det skaper. Begrepet utkonkurrerte utfordrere som broligarchy, clanker, tradwife og tariff for å hevde topplasseringen, noe som beviser at ordet i 2025 handler mindre om definisjon og mer om delt erfaring.