7 % av de kritisk truede orangutangene på Sumatra omkom i løpet av fire dager med kraftig regn

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I en ganske nedslående nyhet er det rapportert at rundt 7 % av den kritisk truede orangutangarten som lever på den indonesiske øya Sumatra, en art kjent som Tapanuli-orangutangene, dessverre har blitt drept i det ekstreme været området opplevde i slutten av 2025.

Ifølge BBC News antas det at det er færre enn 800 av disse orangutangene igjen i naturen, og det nylige været har krevd livet til 58 av disse dyrene. En rapport nevner at været ikke bare rammet regionen med farlige og ugunstige forhold, men at det også reduserte tilgangen på mat og skadet regnskogstakene der apene holder til.

Det antas at mange av dyrene ble feid bort i jordskred og flom, og at den største påvirkningen ble lagt merke til da syklonen Senyar traff land, en kraftig storm som anses som en unormal hendelse.

På grunn av den lave bestanden av arten antas det at Tapanuli-orangutangene vil dø ut hvis de fortsetter å miste mer enn 1 % av bestanden hvert år, og det siste dødstallet er syv ganger høyere enn disse estimatene. Det virkelig ødeleggende ved denne nyheten er at arten først ble oppdaget i 2017.