7 indiespill du må spille i sommer

Sommeren er en fantastisk tid på året, men det er også en mye jevnere periode, spesielt for videospillfans. Spesielt i juli er det vanligvis en lavere kadens av store spill som er verdt å sjekke ut, men det er en god ting på samme tid, da det åpner muligheten til å vie litt tid og oppmerksomhet til de mindre og mindre kjente spillene der ute. Derfor har vi i redaksjonen gått sammen om å plukke ut en håndfull indiespill du bør sjekke ut i sommer.

Mycopunk

Helldivers på Savage Planet med Hinterberg -stil. Det er en måte å beskrive Pigeons at Plays Mycopunk, et actionfylt kooperativt skytespill der målet er å slå seg sammen med en gruppe venner for å befri en fjern planet fra en voksende sopptrussel. Jepp, ideen med dette fargerike og kaotiske spillet er å bli med i New Atlas Hazard Crew, en gjeng uvanlige roboter som får en siste sjanse i livet ved å få i oppgave å utrydde en sopp som sprer seg i galaksen, ved å bruke en rekke kraftige våpen og verktøy for å sprenge den smittsomme livsformen i fillebiter.

Islanders: New Shores

The Station sitt Islanders: New Shores er et rolig og avslappende bybyggerspill i en helt annen stil, der målet er å skape mangfoldige og intrikate metropoler på avsidesliggende og isolerte øyer midt ute i det store havet. Utfordringen er å få disse byene til å vokse på en effektiv måte, samtidig som man må forvalte begrenset plass og ressurser. Dette prosjektet er ideelt for alle som ønsker å slappe av og pusle seg frem til paradis, samtidig som de kan sole seg i en kjærlig og slående minimalistisk presentasjon.

Everdeep Aurora

Hvem trenger Donkey Kong Bananza når Nautilus Games er her med et helt rimelig plattformalternativ. Everdeep Aurora er et 2D-eventyr som følger en ung kattunge som må finne sin forsvunne mor, alt ved å utforske en underjordisk metropol befolket av alle slags forskjellige dyr. Spillet har et herlig retro 16-biters utseende og er designet for å gjenspeile klassikerne fra den tiden, noe som beviser at 2D kan være like morsomt som 3D når det håndteres riktig.

Lonely Mountains: Snow Riders

Nå som sommeren er på sitt høyeste, er du kanskje på jakt etter en pause fra sol og varme. I så fall kan du dra til de snødekte alpene for å kjøre i puddersnø i Megagon Industries' Lonely Mountains: Snow Riders, en skiversjon av det populære utforsykkelspillet. I likhet med det elskede spillet er målet her å cruise ned et fjell så raskt og kreativt som mulig, enten for å slå en tidsbegrensning eller vennene dine. Med en enkel og grei mekanikk er dette et enkelt og underholdende alternativ.

Peak

Peak gaming på sitt beste. Peak er et samarbeidsspill laget av indie-darlingstudioene Landfall og Aggro Crab, som sammen har skapt LandCrab. Du spiller som en speidergutt som er strandet på en øde øy, og må klatre opp til toppen for å få skyss hjem. Du og opptil tre venner klatrer, plyndrer og kjemper mot elementene samtidig som dere støtter hverandre i denne massive overraskelseshiten. Du har sett høydepunktene nå, og å spille spillet med venner er akkurat like morsomt som klippene vil ha deg til å tro.

R.E.P.O.

Et annet spill som er gjort kjent av nettklipp, R.E.P.O., er litt dyrere enn Peak, og er en litt mer uhyggelig opplevelse, men spillet klarer likevel å være en skikkelig fest sammen med venner. Spill som uttrykksfulle små roboter som prøver å fange gjenstander og bringe dem hjem. Skremmende vesener og fysikkbaserte påfunn står i veien for deg, og du kommer garantert til å få både latter og skrekk i vennegjengen mens du unngår å bli spist til døde av insekter i sommerkveldene.

DOGWALK

Det er kort, det er uformelt, det er koselig og - det beste av alt - det er gratis. Blender Studios herlige eventyr koster ingenting, og for vinterelskere der ute kan det gi deg en påminnelse om kaldere og mer snørike dager. Spill som en hund som sleper rundt på sin lille barneeier i denne åpne miniverdenen, som bringer håndlagde modeller inn i en sunn spillopplevelse. Du får kanskje bare en del av kvelden ut av dette, sammenlignet med andre bidrag på denne listen, men det kan fungere som en fin liten detox etter en lang dag.