7 tips til hvordan du kan forberede og nyte besøket i Super Nintendo World

Den opprinnelige Super Nintendo World i Japan var vanskeligere å besøke på grunn av pandemien, men i sommer fikk vi sjansen til å besøke den nyere i Universal Studios Hollywood, og her er en oppsummering av opplevelsen vår, med tanker, anbefalinger og selvfølgelig massevis av bilder av det hele:

7 ting du bør huske på før du drar til Super Nintendo World

1. Tenk på budsjettet ditt

Prisene går fra $109 til $149 for generell endagsadgang til hele Universal Studios Hollywood temaparken. Dette inkluderer Super Nintendo World, men som vi forklarer i videoen, er det ikke garantert at du kommer inn i dette området. Kanskje du bør vurdere å legge til billetten for tidlig adgang (fra $20) i handlekurven, slik at du kan være sikker på at du rekker det. Så lenge du kan være der så tidlig som kl. 08.00, så er det det...

I tillegg kommer de drøyt førti dollarene per Power Up Band, samlearmbåndene fra NFT som gir deg mulighet til å interagere mer med mange av elementene, karusellen og "minispillene". Kan du høre myntene poppe ut av lommeboken?

2. Kjøp faktisk Power Up Band

Armbåndet i seg selv er pent bygget og designet, og får spørsmålsblokkene og de andre interaktive punktene til å fungere. Det finnes automater der du kan kjøpe ditt eget. Vi kjøpte Yoshi og Toad, og ble med på rangeringen av de respektive figurene i appen. Apropos det...

3. Last ned og installer Universal Studios Hollywood-appen ved ankomst.

Gratisappen, som kobles til gratis Wi-Fi i parken, inneholder et fint GPS-kart og en rekke funksjoner som er eksklusivt dedikert til Super Nintendo World -hjørnet, nesten som et eget mobilspill. Du kan samle stempler ved å fullføre ulike aktiviteter, sjekke rangeringene, tilpasse avataren din, se hva du har gjort så langt i det Super Mario World-lignende kartet... Og du kan bestille en virtuell linje:

4. Se opp for den virtuelle køen

Når Super Nintendo World er for overfylt, stenger den bare dørene. Det er det aller siste hjørnet i hele komplekset, noe som betyr at du kommer dit etter en 20-minutters spasertur, inkludert lange rulletrapper, og så lenge du ikke stopper i for eksempel Harry Potter's Hogwarts eller The Simpsons' Krustyland.

Når dette skjer, er det bare de som har bestilt en omtrentlig tidsramme for å komme inn på Super Nintendo World via den virtuelle køfunksjonen i appen, som slipper inn. Og når dørene er stengt, er funksjonen ikke engang der, så du lurer på om du faktisk kommer deg inn.

Vi ble imidlertid fortalt at det normalt åpnes opp igjen for alle besøkende når det har klarnet litt, og det var akkurat det som skjedde. Hadde vi visst at det var slik, hadde vi ikke gått hele veien til Nintendo-området før det var åpent eller til den tiden vi hadde bestilt på forhånd. Ja, det var store røde skilt som advarte om dette, men hvem leser røde skilt?

5. Ikke dra dit på en søndag når Super Mario Bros.-filmen fortsatt er i gang.

Det er også sant at vi ikke tilbrakte en hel dag (vi ankom kl. 16.00), at vi ønsket å dra tidlig (vi hadde bestilt middag et annet sted), og at det var en sommersøndag da Mario-feberen fortsatt var utbredt på grunn av filmen. Hvis du er på ferie og kan velge en hvilken som helst annen dag i uken, vil du få mest mulig ut av det nå som manien er over, og ikke minst med den nevnte tidlige tilgangen.

6. Bestill på Toadstool Cafe

Restauranten på Super Nintendo World er et av de mest fengslende stedene og kanskje den beste opplevelsen for hele familien. Selve lokalet, måten du velger ut måltidene på, temamaten, matlagingen Toads... alt lukter og, vel, smaker som om du befant deg på selve Mushroom Kingdom, og hvis du ikke bestiller bord på forhånd, blir det vanskelig å få bord.

7. Hvis du går glipp av Mario Kart: Bowser's Challenge, går du glipp av halve opplevelsen.

Til slutt en ting som kanskje ikke virker så opplagt i første omgang. Forlystelsen Mario Kart er veldig bra med sin fine AR-gimmick og "flerspiller"-tilnærmingen til gokartene, der flere førere kan nyte opplevelsen i grupper og lag, og der man faktisk konkurrerer på en vakkert utformet bane.

Det er selvfølgelig det som er hovedattraksjonen på hele Super Nintendo World, bortsett fra selve miljøet, men hvis du av en eller annen grunn dropper turen, skal du vite at noen av de aller beste innendørsarealene er bygget som en del av den opptil to timer (!) lange køen som fører til turen. Så hvis du ikke venter i køen til turen, går du glipp av det ganske fan-tjenende Yoshi's Island landskapet og Bowser's Castle interiøret, inkludert en ikke-kanonisk, men veldig kul og interessant Bowser's Lab. Det er lagt ned like mye, eller til og med mer, kjærlighet og innsats i dette enn i de nesten perfekte utendørselementene, og det får virkelig tiden til å gå fortere når du lar deg forbløffe av hver eneste detalj.

Hvis du vil ha flere tips og inntrykk, kan du spille av hele videoen, som ble spilt inn ved portene til Princess Peach's Mushroom Kingdom Castle.