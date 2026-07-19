7 Wonders-terninger

HQ

Hvis man skulle lage en topp 10-liste over verdens mest populære og/eller kjente brettspill, vil jeg påstå at 7 Wonders ville være med på den listen. Og likevel har jeg, merkelig nok, på en eller annen måte klart å unngå å spille det. Utrolig rart, det er jeg enig i, men slik er det. Vel, jeg kjøpte en Duel-versjon i fjor, men den var ikke særlig morsom, så jeg spilte den bare en eller to ganger. Men Duel-spill er jo en helt annen sak, så du bør ikke legge for mye i det. Det vil si, hvis du ikke likte det like lite som jeg gjorde. Som overskriften antyder, fikk jeg muligheten til å anmelde 7 Wonders, nærmere bestemt terningvarianten.

Jeg har anmeldt et par brettspill nylig, og sammenlignet med dem går det ekstremt raskt å gjøre klart 7 Wonders Dice. Det er fordi det er få komponenter. Hver spiller tar et spillbrett og en penn, så legger man syv av de ti terningene i den firkantede esken som fungerer som terningbeger, og så er man ferdig. Jeg vil si at det tar omtrent syv sekunder å gjøre klart dette spillet (passende, med tanke på spillets navn, synes du ikke?) fra det øyeblikket du åpner esken til du er klar til å spille. Det går raskere enn om du skulle spille Chicago eller Vendetta med en kortstokk.

Til å begynne med brukes derfor bare syv av de ti terningene i spillet. De tre grå terningene representerer ressurser (som, sammen med mynter, brukes som valuta), mens de andre terningene representerer bygningen i samme farge. En spiller som velger å oppgradere det grønne huset, har muligheten til å låse opp de tre andre terningene, som også representerer forskjellige hus. Hvis en spiller gjør dette, legges en ny terning til på bekostning av en av de grå terningene. Hvis en annen spiller ikke har fått nok ressurser, påvirker dette vedkommende, da sjansen for å skaffe seg de spesifikke ressursene nå er redusert. Videre kan den eller de andre spillerne ikke bruke den låste opp terningen før de selv har låst den opp i den grønne bygningen.

Dette er en annonse:

Når en spiller har utviklet tre av sine åtte bygninger, avsluttes spillet. Det er imidlertid ikke den første spilleren som oppnår dette som vinner; vinneren er snarere den spilleren som har samlet flest poeng (poengene har form av romerske kranser) i løpet av spillet. Alle de syv brikkene man kan velge mellom (syv brikker betyr også at det kan være opptil syv spillere) skiller seg litt fra hverandre. For å gi et eksempel: ett av spillbrettene fokuserer litt mer på den røde bygningen, og hvis du får det, kan det være lurt å satse spesielt på den bygningen og den røde terningen. Det kreves en viss grad av strategi, men samtidig trenger du selvfølgelig litt flaks med terningene.

Jeg har spilt både med to og tre spillere. Min oppfatning er at det ikke spiller noen rolle om det er to eller syv spillere – spillet er like vanskelig, eller kanskje «lett» er det rette ordet, tross alt. Hvorfor er det slik? Vel, når du kaster terningene (eller rettere sagt, kaster og kaster – du lar dem ligge i den firkantede terningbegeren, som du deretter rører rundt i «sirkulære bevegelser», som det så elegant står i regelboken). Deretter velger alle spillerne en terning samtidig, og fordi alle velger samtidig, kan det hende at du ender opp med å velge samme terning som en motspiller. På den måten kan du ikke ødelegge for noen av de andre motspillerne. I siste instans betyr dette også at det absolutt ikke er noen forskjell på om det bare er to spillere eller fullt hus (det vil si syv spillere). Etter min mening har dette både positive og negative sider. Det er positivt fordi jeg vanligvis bare spiller med én annen spiller, og siden det ikke gjør noen forskjell for vanskelighetsgraden, får jeg mest mulig ut av spillet selv med bare to spillere. På den negative siden får man ikke den ekstra spenningen når det er flere spillere. For eksempel fungerer «Ticket to Ride» bra med to spillere, men det er morsommere med tre, og enda morsommere med fire.

Jeg synes det er fint å ha et spill som byr på litt variasjon i tempoet nå og da. Det trenger ikke å være et spill som tar 10–15 minutter å sette opp. Noen ganger vil man bare begynne å spille uten noe oppstyr, som Smart10 eller noe lignende. Det kan du gjøre med 7 Wonders Dice. Det er relativt få regler, så spillet er raskt å lære. Hvis du er ute etter et spill som er raskt å lære og spille, og som fungerer like bra med to spillere som med flere – da er dette spillet for deg!

Dette er en annonse:

Poengsum: 6,5/10

Spillinformasjon:

Anbefalt alder: 10+

Gjennomsnittlig spilletid: 25 min

Antall spillere: 2–7

Pris: £21,00