70 år gammel spansk keeper gjør comeback som proff i femtedivisjonsklubben CD Colunga

Tercera Federación (femte nivå i spansk profffotball) Club Deportivo Colunga, fra Asturias-regionen i Nord-Spania, har skapt overskrifter i Spania ved å kalle inn en 70 år gammel keeper som "gjestestjerne" i en kamp, og dermed gjør han comeback som proff 28 år etter at han la hanskene på hyllen. Det er Ángel Mateos Rodríguez, født 14. september 1955, som jobbet i gruvene og samtidig spilte semiprofesjonell fotball, og som etter hvert spilte flere sesonger i andredivisjon B og flere utgaver av den spanske cupen.

Mateos la opp som fotballspiller i en alder av 42 år i 1998, men har fortsatt å spille amatørfotball og holdt seg i god form, noe som gjorde at han fikk sjansen, direkte fra klubbens visepresident, til å spille profesjonelt igjen for CD Colunga, i en kamp mot CD Praviano. Klubbens visepresident, Santiago García, ønsket å bevise at "alder er irrelevant når det finnes lidenskap og talent".

Mateos spilte fra start og scoret et mål i løpet av kampens første 27 minutter, før han ble byttet ut av treneren og forlot banen under applaus fra begge lags supportere. Colungas trener, Efrén Díaz, forklarte før kampen at målet var at Mateos skulle kunne "føle konkurransen igjen", men uten å forsømme respekten for laget og konkurranseinstinktet.

Laget tapte til slutt 0-2, og Mateos bemerket at han gjerne skulle ha spilt hele første omgang. Til slutt ble han tildelt en pris for sin karriere av klubben og det asturiske fotballforbundet.