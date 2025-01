78 % av alle Nvidia-ansatte er nå millionærer

HQ

Nvidia er i dag verdens nest største selskap målt i verdi, kun slått av Apple. Selskapets aksjer har steget med nesten 4000 % siden 2019, noe som ifølge Rubén D, en av venturekapitalistene på Spanish Mundi Ventures, betyr at 78 % av selskapets ansatte nå er millionærer (i amerikanske dollar) takket være aksjer i selskapet.

De ansatte har imidlertid ikke ligget på latsiden når det gjelder formuen, for flere forteller at de jobber syv dager i uken, mange av dem til kl. 02.00, og at arbeidsdagene er preget av mange møter og detaljstyring.

De ansattes rikdom har angivelig ført med seg nye utfordringer, ettersom flere ansatte sliter med å finne motivasjonen til å jobbe hardt, og flere ønsker å gå ned på deltid. Dette skyldes muligens såkalte "gylne håndjern" som hindrer ansatte i å forlate Nvidia fordi aksjene deres er opptjent over fire år, noe som kort sagt betyr at de ikke har fullt eierskap til aksjene sine før etter fire år.

Som et resultat av dette har Nvidia en turnover på bare 2,7 %, sammenlignet med bransjegjennomsnittet på 17,7 %.