80-årsdagen for atombombingen av Hiroshima markeres med et arrangement med representanter fra hele verden som tar til orde for fred

HQ

Siste nytt om Japan . 6. august 1945. Den amerikanske marinens etterretningstjeneste gir endelig klarsignal til avgang. De foregående dagene hadde skyene dekket himmelen over Hiroshima i Japan, men USA måtte være sikre på at det de var i ferd med å gjøre, måtte kunne sees tydelig. Tre B-29-fly tar av fra Marianene rundt kl. 02.00 om natten, med en enkelt bombe som last. Rundt kl. 06.00 oppdager det japanske radarsystemet at flyene har trengt seg inn i luftrommet deres, men siden det ikke er noen bombing over byene, bestemmer de seg for å trekke tilbake den offentlige alarmen. Befolkningen gjenopptar sin daglige rutine frem til kl. 08.15 lokal tid. Det er da bomben detonerer.

Krønikene kan vitne om eksplosjonens størrelse og omfang i geografiske og fysiske termer, som en søyle på 270 meter i diameter som økte temperaturen til over en million grader, men det er viktigere å huske de 70 000 livene som fordampet i løpet av ett sekund, og de hundretusener som for alltid ble merket av den, de såkalte "hibakushaene". I dag er det 80 år siden den dagen, og selv om det hvert år holdes en minnemarkering, er budskapet fra fredsklokken som ringes inn fra fredsklokkeparken i Hiroshima, enda viktigere på denne 80-årsdagen: Avskaff atomvåpen fullstendig.

Publikum er selvfølgelig det rette. Mer enn 120 representanter for land (noen av dem nåværende atommakter) lyttet til oppfordringen om fred og solidaritet rundt om i verden fra byens ordfører Kazumi Matsui, da han oppfordret sin statsminister (som også var til stede) til å få Japan til å undertegne Traktaten om forbud mot atomvåpen (NPT), ettersom landet for øyeblikket bare har undertegnet Ikkespredningsavtalen. Shigeru Ishiba gjentok på sin side den japanske regjeringens holdning om å fremme en verden uten krig og atomvåpen i henhold til denne traktaten i en tid da "splittelsen i det internasjonale samfunnet om atomnedrustning blir stadig dypere og det nåværende sikkerhetsmiljøet blir stadig hardere".

Krigen i Ukraina og opptrappingen i Midtøsten har ført til fornyet militær opprustning rundt om i verden. "Denne utviklingen ignorerer på en åpenbar måte den lærdommen som det internasjonale samfunnet burde ha lært av historiens tragedier. De truer med å rive ned de fredsbyggende rammeverkene de har arbeidet så hardt for å bygge opp," sier Kazumi Matsui.

"Våre unge mennesker, lederne for fremtidige generasjoner, må innse at en feilslått politikk når det gjelder militærutgifter, nasjonal sikkerhet og atomvåpen kan få helt umenneskelige konsekvenser.

Mellom bombingene av Hiroshima og Nagasaki ble anslagsvis 210 000 mennesker drept på stedet eller i dagene som fulgte, og ytterligere 150 000 ble skadet og merket for alltid av stråling og kjernefysisk ild. Måtte minnet om dem aldri bli glemt.