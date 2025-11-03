80 % av alle reservasjoner på Scout Motors-lastebilen er for den med bensinmotor

HQ

Da Volkswagen-eide Scout Motors kunngjorde sin retro Bronco-hyllest til sin kommende pickup, var det allerede stor interesse. Nå som produsenten har begynt å ta imot forhåndsbestillinger, har det raskt blitt klart at kundene ikke vil ha den elektriske modellen, noe som ser ut til å ha overrasket Scout Motors' administrerende direktør. Over 80% av alle som har lagt inn sine bestillinger har valgt den elektriske og bensindrevne varianten (en bensindrevet rekkeviddeforlenger som, som en generator, hjelper til med å lade elbilens batteri), som Scouts administrerende direktør Scott Keogh har kommentert :

"Se, markedet har talt. Over 80 % av reservasjonene er for rekkeviddeforlengeren."