[8+1 Topp] Star Fox-spillene, fra de verste til de beste

Star Fox-serien er allerede en legende i 90-tallets popkultur. Den åpenlyse, men likevel muntre hyllesten til Star Wars, de plysjaktige, polygonale figurene fulle av tegneserieaktige sitater og sjangeren (som nesten hadde gått i glemmeboken) var og vil forbli dens kjennetegn, og nå som den forbereder seg på et storslått comeback, er det på tide å se tilbake på de beste delene i serien.

Og hvordan vet vi at den forbereder sitt comeback? Vel, det er ikke offisielt, men Fox McCloud har allerede blitt en av de beste cameoene i The Super Mario Galaxy Movie, og det er kilder som hevder at kunngjøringen av et nytt Star Fox-spill for Nintendo Switch 2 er nært forestående, og at romkampspillet vil være fullpakket med humor i "LEGO-stil".

"Never give up. Trust your instincts"

Med introduksjonene ute av veien, la oss følge denne legendariske setningen fra James McCloud og, basert på vår erfaring, presentere deg med de beste Star Fox-spillene på Nintendo-konsoller, fra verste til beste, som følger :

8. Star Fox Guard (Wii U)

Wii U var en av de få heldige som fikk hele to Star Fox-titler, mens andre konsoller gikk tomhendte derfra. Selv om Nintendos forsøk på innovasjon alltid er velkomne, er "problemet" at begge titlene helt klart var eksperimentelle, og Shigeru Miyamoto var opptatt av å få mest mulig ut av systemets dobbeltskjermteknologi.

Guard er det "minst Star Fox"-spillet på denne listen, og det sier ikke så rent lite med tanke på at det finnes et par outsidere her. Det er ikke det at det er dårlig; det er faktisk en interessant tittel, en kombinasjon av flerkameraovervåking og forsvar/konstruksjon, der vi møter Grippy Toad, onkelen til Slippy.

Dessverre ble den dårlige visuelle finishen og flørten med monotonien til slutt dødsdømt for en merkelig spin-off som ble utgitt under radaren, på verst tenkelige tidspunkt og på verst tenkelige plattform. Miyamoto-sans aller siste spillkonsept?

Les vår anmeldelse av Star Fox Guard.

7. Star Fox Command (Nintendo DS)

Apropos monotoni... Nintendo DS-spillet kom i en tid med stor etterspørsel fra fansen, og forsøkte å tilby frihet i ruteplanlegging og åpen kamp i den klassiske "all-range-modusen", nå med kartet/radaren alltid synlig på berøringsskjermen.

At Q-Games' tilnærming også var eksperimentell for å få mest mulig ut av plattformen, var ikke så dumt, og innslaget av strategi og turbasert kamp ga dybde (og egnet seg til en roguelike-struktur som ville ha forlenget levetiden). Men det gikk på bekostning av mye av spenningen og den filmatiske stilen som kjennetegner serien, uansett hvor mye den skjulte flere avslutninger og fordypet seg i karakterenes bakgrunnshistorier.

6. Star Fox Adventures (GameCube)

"Jeez Laweez! Hva er det der?!"

Men hvordan?! Hvordan våger du å rangere eventyr så lavt? La oss forklare. Star Fox Adventures var et etterlengtet spill, og senere et høyt elsket spill, men hvis du ser nærmere på det og ser bort fra den vakre grafikken (noe som er mye lettere å gjøre i dag), er det som står igjen absolutt ikke minneverdig.

Men i et miljø der gode eventyrspill hadde The Legend of Zelda som referanse, kom selve opplevelsen av Star Fox Adventures til kort, veldig kort. Det var tidlig på 2000-tallet, under den andre bølgen av GameCube-eksklusiver, men denne tittelen hadde faktisk blitt designet mye tidligere, som det kansellerte Dinosaur Planet til Nintendo 64. Det var Rares siste spill for Nintendo før det ble kjøpt opp av Microsoft, og avslørte ironisk nok hvordan det britiske studioet hadde begynt å miste grepet, og hvordan de på den tiden ikke klarte å oppdatere vinnerformelen sin.

Denne lineære, kjedelige, dumme og uinspirerte oppfølgeren til Star Fox 64 ga Fox en stafettpinne og et tredjepersonsperspektiv for å dele ut slag til fots og samle massevis av gjenstander, mens de få luftsekvensene etterlot oss med et ønske om mer. Det beste, bortsett fra grafikken, er Krystal, den blå Cerinian-reven og den nye rekrutten i Star Fox-teamet. Vi gleder oss til å se henne snart i Nintendo Switch Online GameCube-katalogen.

Ikke la deg lure av bildet til venstre; SFA: Dinosaur Planet var nesten alltid som det til høyre...

Spesiell omtale: Starlink: Battle for Atlas

Dette undervurderte spillet, der Ubisoft brukte sin åpne verden-formel på en serie interplanetariske oppdrag som involverte mye gruvedrift, egnet seg skamløst til en "crossover" med Star Fox, og slik kom det til å skje på Switch, til stor glede for fansen. I tillegg, i skumringen av toys-to-life -bølgen, kunne du koble den til plastfigurer med utskiftbare deler som ble festet til kontrolleren - noe vi ville ha drept stjålet for på 90-tallet.

Star Fox-delene var noe repeterende og manglet arkade-rushet, men originale på sin egen måte innenfor sjangeren. Star Fox-delene var blant de beste i spillet, og vi har fortsatt Arwing-leketøyet, fullpakket til randen med våpen, her på Gamereactor-kontoret.

Les vår anmeldelse av Starlink: Battle for Atlas.

I videoen kan du se det som utvilsomt var den beste Star Fox-kameoen til Super Mario Galaxy-filmen :

5. Star Fox / Starwing (SNES)

Akkurat, topp 5: ting begynner å bli alvorlig. Spillet som startet det hele. Da du så 3D-polygonene i Virtua Racing i arkadene på begynnelsen av 90-tallet, kom du hjem og kunne spille dem på din 16-biters Super Nintendo rett fra kassetten, takket være Nintendos og Argonauts felles oppfinnelse av Super FX-brikken. Det var noe som skjedde i Europa som gjorde at det ikke kunne hete Star Fox, og her kjente vi det som det høyt elskede Starwing.

Det satte standarden for alt: on-rails-mekanikken som ble flyttet bakover på skjermen for å gi en dypere 3D-effekt, poengsystemet, skademodellen og Arwings oppførsel til tross for D-pad (inkludert bremsing og akselerasjon), historien om Lylat System, Andross og Star Wolf-skvadronen, første- og tredjepersons kameravinkler, Landmaster-stridsvognen og Blue Marine-ubåten ...

Et spill forut for sin tid som, utover den nostalgiske verdien og kvaliteten det fortsatt har, er ganske vanskelig å kontrollere (selv om det er overraskende spillbart) i en verden av analoge pinner og "ganske jevn flyging", men som er viktig for å forstå serien og dens innvirkning på romkampspill.

Det fantes ikke noe "Charged/homing"-skudd, og Slippy hadde ennå ikke utviklet sin skingrende stemme, men nesten alt annet var på plass allerede i 1993.

4. Star Fox Zero (Wii U)

Og apropos vanskelig å kontrollere... Hvordan kan du rangere Zero så høyt?!

I motsetning til Adventures som er "så lavt nede", fortjener spillet fra PlatinumGames etter vår mening et spesielt forsvar etter hvert som tiden har gått. Ja, Miyamoto insisterte fortsatt hardnakket på spill som gjorde bruk av de doble skjermene. Og hvis du prøvde å spille det som klassikerne, kunne du ende opp med å bli svimmel.

Men ideen var å skille flyging fra sikte for å få større frihet, og spillet bak er veldig bra og ren PG-stil - den typen der det første løpet bare er opplæringen. Du må tenke på det som om det var første person, og så vil alle mulighetene for moro åpne seg for deg, inkludert noen fine oppdragsdesign, minneverdige sjefer og et bredt utvalg av kjøretøy.

Kanskje er det den enorme læringskurven eller inngangsbarrieren som avskrekker folk, eller det faktum at det er den andre rebooten av samme konsept (etter SNES-originalen og N64-versjonen), men du har aldri opplevd det med denne grafikken og moderne stemmeskuespill, og heller ikke med så mye innhold. Er det virkelig mange som mener at Zero er et av de verste Star Fox-spillene?

Les vår anmeldelse av Star Fox Zero.

3. Star Fox Assault (Gamecube)

Namcos arkadeeksperter ga fansen alt de ønsket seg på N64-etterfølgeren, som Rare hadde gitt dem lyst på mer av med Adventures. Kritikerne kastet seg over de (noe latterlige) oppdragene til fots, men de skinnebaserte flyoppdragene står seg fortsatt i dag, mer enn 20 år senere. Hvis du ser på det som et arkadespill (det er kort), fungerer det perfekt. Og Krystal er tilbake.

Vi håper det snart kommer på NSO (i motsetning til SFA er det ingen konflikt med Rare), slik at vi kan fortsette å feire Star Fox' tilbakekomst med stil, og oppskaleringen til HD-grafikk vil passe det som hånd i hanske.

Ja... men.

2. Star Fox 2 (SNES)

Hvorfor, hvis det spiller nesten akkurat som det første? Fordi det er en perle, en uutgitt sjeldenhet som bare kunne spilles offisielt på Nintendo Classic Mini: SNES og senere kom på NSO. Og fordi det utførte bragder som var utenkelige på Super Nintendo, med en avansert 3D-motor.

Og fordi det er veldig morsomt, overraskende avansert og fullt av personlighet (pluss at du kunne velge karakter og makker, noe vi gjerne skulle sett i de nye utgavene), er det en god grunn til at det er det nest mest interessante Star Fox-spillet å spille i dag.

Nintendo 64, med sin anti-alias-grafikk og evigvarende tåke, ville garantert se bedre ut enn det pikselerte rotet på PSX og Saturn, og dermed langt bedre enn de arkaiske innretningene med Super FX-brikken på SNES, som ville se forferdelige ut til sammenligning. Men denne uutgitte tittelen, gjemt bort i en skuff, introduserte nye strategiske elementer (du må forsvare Corneria mot et planetarisk angrep med en skadeteller i sanntid!), planeter i fri bevegelse og figurer og funksjoner som til slutt formet...

Du vil bli overrasket over hvor morsomt Star Fox 2 fortsatt kan være, og hvor mye du kan lære av det i dag. En glemt perle som har blitt gravd frem!

1. Star Fox 64 / Lylat Wars (Nintendo 64, Nintendo 3DS)

Vi kunne behandlet de to versjonene hver for seg, men det er det samme spillet, og hver av dem har sine egne herlige særegenheter. For eksempel er den riktige analoge spaken og den vibrerende Rumble Pack som fulgte med i esken, bare tilgjengelig på N64 (en versjon du også kan spille på NSO), mens på 3DS, som sannsynligvis er den beste måten å spille Star Fox på den dag i dag, fikk vi nytt stemmeskuespill på flere språk, bedre og jevnere grafikk og en brillefri stereoskopisk 3D-effekt som fortsatt overrasker i dag.

"Du begynner å bli mer lik faren din"

Men det som betyr noe, er at den andre/tredje delen, Star Fox 64 eller Lylat Wars (for i PAL-regionen satt vi fortsatt fast med de tåpelige navnene), den dag i dag er et av de beste romkampspillene i historien. Uten vanskelighetsgraden til de hardcore vertikale og horisontale shoot 'em up-spillene fra Treasure og co, men med et unikt og spennende design og en hi-score-dybde som er godt skjult for den tilfeldige spilleren, spiller dette varierte 3D-arkadespillet perfekt den dag i dag, og siden det fortsatt er den definitive rebooten av serien, fortsetter det å gjøre det svært vanskelig for dem som ønsker å legge til nye funksjoner og innovasjon i den perfekte formelen.

Her om dagen, rett etter å ha sett The Super Mario Galaxy Movie, tok vi vår første flytur gjennom Corneria så mange år senere :