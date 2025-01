85 % av grønlenderne avviser å slutte seg til USA

HQ

En ny meningsmåling fra Verian har gjort én ting klart: Grønlenderne er lite interessert i å bli en del av USA. Ifølge målingen foretrekker 85 % av innbyggerne å forbli et selvstyrt territorium under Danmark, mens bare 6 % er for en tilknytning til USA. Trumps fascinasjon for Grønland blir sett på som en trussel av 45 % av de spurte, mens 43 % mener at det representerer en mulighet. Timingen er avgjørende, ettersom Danmarks statsminister Mette Frederiksen har samlet europeiske allierte for å få dem til å støtte fortsatt kontroll, og understreket viktigheten av å respektere suvereniteten. Samtidig satser Danmark stort og investerer to milliarder dollar i å styrke sin militære tilstedeværelse i Arktis. Grønlands enorme, iskalde vidder huser en viktig amerikansk militærbase, og denne iskalde dragkampen handler derfor ikke bare om suverenitet - den handler om global strategi.

Vil grønlenderne stake ut sin egen kurs, eller vil krefter utenfra forme deres fremtid?

Shutterstock

