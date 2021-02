87% av alle PS5-brukere er PS Plus-abonnenter

Du ser på Annonser

Først og fremst er PlayStation Plus stort sett krevd hvis man skal spille online på PlayStation 4 og PlayStation 5, men Sony valgte likevel å øke verdien betraktelig med PlayStation Plus Collection, som tilbyr et stort utvalg gode titler som kan lastes ned uten ekstra kostnad om man eier en PS5.

Det har gjort at antallet PS Plus-abonnenter, særlig blant PlayStation 5-brukere, er såpass høyt. I gårsdagens investorrapport konstaterte Sony at hele 87% av PS5-brukere abonnerer aktivt på PlayStation Plus.