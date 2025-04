8849s TANK-serie kombinerer smarttelefoner og projektorer

HQ

Den teknologiske utviklingen av smarttelefoner har stagnert, og selskaper som Apple tilbyr stort sett de samme enhetene år etter år. Det finnes noen få innovatører der ute, det være seg ASUS' ROG-gamingtelefon, Nothing og deres flaggskipytelse til rimeligere priser, og til og med det økende antallet sammenleggbare telefoner og flip-alternativer som kommer tilbake. Men innovasjon som det kinesiske 8849 tilbyr, er sjelden.

Vi sier dette fordi selskapet har presentert sin TANK-serie, som er telefoner som er designet for å gjøre alle de typiske telefonoppgavene, bortsett fra at de også fungerer som projektor. Som det ser ut nå, finnes det en rekke alternativer i serien, inkludert TANK 2, TANK 3S, TANK 2 Pro, og TANK 3 Pro, og som et eksempel lover sistnevnte et batteri på hele 23800 mAh som drives av en Dimensity 8200 -brikke, samtidig som den tilbyr et 200 MP kamera og en projektor som kan levere en skjerm som er 150 tommer i størrelse.

8849s TANK-linjer er også kjent under det navnet, da de er designet for å være robuste og tøffe, og perfekte for de som ønsker en mer holdbar enhet. De er til og med ganske rimelige, med 18 GB RAM-versjonen av TANK 3 Pro verdsatt til $ 700 for øyeblikket, selv om det er gitt at dette er i salg, da den typiske prisen er $ 950, noe som fortsatt er betydelig mindre enn et flaggskip iPhone i dag.

