89 000 Samsung-arbeidere stemmer for en avtale om lønnsøkning

Sør-Koreas teknologiindustri og landets økonomi puster lettet ut etter at representanter for de ansatte i Samsung Electronics og selskapet har kommet til enighet om å avverge en planlagt 18-dagers streik, som ville ha fått alvorlige konsekvenser for den nasjonale produksjonen.

Forhandlingene, der myndighetene selv måtte gripe inn som mekler, dreide seg om krav om betydelige lønnsøkninger for alle selskapets ansatte, etter at de ansatte i chips- og halvlederdivisjonen (som produserer komponenter direkte til AI-sentre og genererer milliarder for Samsung) klarte å sikre seg en enorm bonuspakke.

Resten av Samsungs arbeidsstyrke, nesten 90 000 ansatte, har en nettavstemning åpen fra nå og frem til 27. mai for å velge hvilke krav de vil presentere for selskapet for å be om lønnsforhøyelser, selv om disse ikke vil være like betydelige som de som er sikret av chipdivisjonen. Noen av disse bonusene beløper seg ifølge Reuters til rundt 410 000 dollar bare for i år.

AI-boomen og komponentmangelen påvirker ikke bare produksjonen av brikker og minne til forbrukermarkedet: Så godt som hele verdensøkonomien er for tiden avhengig av at disse komponentene fortsetter å ankomme, og nå vet arbeiderne at de kan utøve et reelt press på sjefene sine.