8BitDo lanserer den nye Arcade Controller Pro for fans av kampspill

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Det var det magiske året 2025 da 8BitDo lanserte sin første spakløse arkadekontroller for fans av kampspill. Nå har vi den nye Arcade Controller Pro, som er laget for «seriøse spillere», ifølge Engadget.

Arcade Controller Pro er en rektangulær kontroller, og knappene brukes til å styre alt fra inndata til bevegelser. 8BitDo har gjort dem mindre og med mindre avstand mellom dem for å gjøre hele kontrolleren lettere å bruke.

Den opprinnelige Arcade Controller hadde fire programmerbare knapper, og Pro-versjonen har en femte helt til venstre. En annen nyhet er en innebygd skjerm som viser innspillene dine og batteristatusen. Det er også mulig å foreta raske innstillingsjusteringer.

Over handlingsknappene finner du et kontrollpanel som du kan bruke til å bytte mellom tilkoblingsmoduser og skru opp volumet. Det kan også brukes til å aktivere en turneringslås som forhindrer utilsiktede inndata under konkurransespill.

Arcade Controller Pro har brytere som kan byttes ut mens den er i bruk, samt nydesignede runde knappekapsler som du kan montere fra hvilken som helst vinkel. Du kan også bytte ut de programmerbare P1–P5-knappdekslene med flate låsedeksler (fem følger med) for enda bedre beskyttelse mot å trykke på en knapp du ikke hadde tenkt å trykke på. 8BitDos Ultimate Software V2 lar deg tilpasse knappetilordning og lage makroer.

Hvis du spiller med kabel (noe som støttes både på Windows og Switch), er det en låsemekanisme i metall innebygd i kontrolleren som sikrer at USB-C-kabelen ikke løsner hvis du plutselig beveger den. Kabelen kan kobles til fra toppen eller siden. Trådløs spillopplevelse er et alternativ (via en 2,4G-tilkobling på PC eller Bluetooth for Switch), og du bør få 15 timers brukstid med RGB-funksjonene slått av.

Dessverre kjenner vi ikke til lanseringsdatoen eller prisen.