8BitDo kunngjør en gjennomsiktig grønn Xbox-retrokontroller

HQ

Som du sikkert har lagt merke til er det ingen mangel på forskjellige farger og design når det gjelder Xbox-kontrollere, men det er ikke bare Microsoft selv som produserer disse. Også tredjeparter. Dette gjelder både dyrere såkalte Pro-modeller, men også vanlige modeller.

Og nå har en ny variant blitt presentert via Instagram av 8BitDo, som er inspirert av den gamle elskede originalmodellen fra Xbox i gjennomsiktig grønn plast, og den ser ut som Controller S (som ble standardkontrolleren for Xbox etter at verden dømte The Duke som altfor stor). Kontrolleren er utstyrt med Hall Effect Joysticks og har også to programmerbare knapper på baksiden, og koster 69,99 dollar via Amazon.