8BitDo lanserer ny Ultimate-kontroller for Xbox og PC

Folkene på 8BitDo tilbyr et bredt utvalg av kontrolleralternativer for de mange plattformvalgene, og nå som en del av CES 2026 har gadgetprodusenten avslørt en ny enhet som bør vekke interessen til både Xbox- og PC-spillere.

Kjent som Ultimate 3E Controller for Xbox, dette er en byttbar og tilpassbar gadget som ser ut til å passe inn i pro-kontrollersegmentet der vi blant annet finner modeller som Xboxs offisielle design og Scuf periferiutstyr.

Det sies å være en fullt lisensiert gadget for Xbox som er bygget av proffer. Den kommer med tett og presis nøyaktighet og en tilpassbar følelse takket være de utskiftbare delene, inkludert ABXY-moduler, styrespaker og D-pads, og den har til og med en justert form som bedre ligner en Xbox-kontroller sammenlignet med andre generasjon av Ultimate -enheten.

Den tilbyr bred tilkoblingsmulighet med Xbox One, Xbox Series X/S, PC og mobil, leveres med en trådløs integrert ladestasjon, har ekstra raske støtfangere, RGB-ildringer rundt styrespakene, Hall-effektutløsere med to utløserstoppere, og alt dette samtidig som den fungerer trådløst på 2,4 G med en maksimal pollingfrekvens på 1000 Hz.

Den eksakte prisen på kontrolleren er ennå ikke bekreftet, men vi forventer at den lanseres i andre kvartal 2026.