8BitDo markerer 40-årsjubileet for NES med ny kolleksjon

For å feire at det er 40 år siden Nintendo Entertainment System (NES) kom, har produsenten av periferiutstyr 8BitDo lansert en ny kolleksjon som hyller den elskede konsollen.

Kolleksjonen, som er tilgjengelig fra og med nå, består av en kontroller, et tastatur og til og med en høyttaler, som alle kommer i NES-fargene grå, hvit, rød og svart. Når det gjelder kontrolleren, er det 8BitDos Ultimate 2 Bluetooth som får N40 Edition -behandlingen, mens Retro 68 Keyboard og Retro Cube 2 Speaker også følger etter.

Du kan forhåndsbestille hvert element fra øyeblikket med kontrolleren som koster $ 79.99 og frakt 18. november, høyttaleren koster $ 49.99 og frakt 12. desember, og tastaturet koster hele $ 499.99 (men inkluderer også to spesialutgaver Wireless Dual Super Buttons) og frakt i januar 2026.

