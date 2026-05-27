8BitDo Ultimate 3E Controller er en Xbox-kontroller som kan tilpasses etter behov

8BitDo har blitt kjent for sine flotte tredjepartskontrollere, og nå er de i gang igjen. Ifølge Tech Power Up er 8BitDo Ultimate 3E Controller nå tilgjengelig for forhåndsbestilling, og leveransene starter i august.

8BitDo Ultimate 3E Controller koster $ 149,99, og den leveres med en ladestasjon som har 2,4 GHz-donglen i et dedikert oppbevaringsrom.

Oppsettet er standard Xbox med offset TMR-tommelpinner, samt et ekstra par skulderstøtfangere og bakpadler for ekstra innganger. For PC-spillere støtter den 6-akset bevegelseskontroll, og den har dual-stop Hall-effect-triggere. Kontrolleren leveres med både en vanlig d-pad på tvers og en sirkulær d-pad, og begge er laget av metall. De utskiftbare tommelpinnene har tre forskjellige høyder. Og for å gjøre ting enda mer tilpassbare, er frontplaten også avtakbar, slik at brukerne kan bytte mellom glattere silikonknapper eller klikkbare mikrobrytere for ABXY-knappene ved hjelp av en utskiftbar ABXY-modul.

Dette virker som et ganske godt valg for noen som tar gaming på alvor.

