8BitDos flaggskipkontrollere er nå kompatible med Switch 2

Med Switch 2 nå allment tilgjengelig og absolutt flyr ut av hyllene, lurer du kanskje på om noe av ditt eksisterende tilbehør og kontrollere er kompatible med enheten. For de som eier 8BitDo gadgets, er den gode nyheten at mange av periferiprodusentens flaggskipmodeller nå er kompatible med Switch 2, inkludert modellene nedenfor :



Ultimate 2 Bluetooth-kontroller



Ultimate Bluetooth-kontroller



Ultimate 2C Bluetooth-kontroller



Ultimate C Bluetooth-kontroller



Pro 2 Bluetooth Gamepad



SN30 Pro Bluetooth-gamepad



USB Wireless Adapter 2



For å sikre at alle enhetene er kompatible, trenger du bare å installere den nyeste fastvareoppdateringen, som er tilgjengelig via 8BitDos supportside, og så er du klar. For brukere av USB Wireless AdapterMore, 8BitDo bemerker også at en kompatibilitetsoppdatering kommer snart.