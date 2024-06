9 spennende indiespill Ben så på Summer Game Fest

HQ

I løpet av min tid på Summer Game Fest fikk jeg se flere titalls forskjellige spill av varierende sjanger og størrelse. I løpet av de siste ukene har jeg fortalt deg om mange av dem, men hva med de mindre indieprosjektene som jeg bare fikk en kort og søt smak av? Vel, nå er det på tide å rette søkelyset mot dem.

Robots at Midnight

Folkene på Finish Line Games avslørte denne action-RPG under SGF. Det er en tittel som ser en ung jente som har til oppgave å overleve i en verden der ville roboter har utryddet menneskeheten. Ved å bruke de typiske fartsfylte og reaktive kontrollene som vi forventer av denne typen spill, baker Robots at Midnight til og med inn en Breath of the Wild-lignende blodmånemekanikk der roboter respawner og får superkrefter når solen går ned og månen står opp.

Sky of Tides

Fra Lofty Sky Entertainment, Sky of Tides er et spill som ønsker å bygge bro over multimediaformatet på måter som få andre har gjort før. I dette narrativt tunge eventyrspillet skal spillerne ikle seg rollen som Rin og forsøke å finne sin forsvunne far, samtidig som de prøver å forhindre en krig som omfatter hele universet. Den interaktive kjerneopplevelsen støttes av en webtegneserie som låses opp etter rulleteksten i spillet.

Fera: De underjordiske stammene

Hvis du lengter etter en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-lignende eventyropplevelse med Monster Hunter-lignende action, er Massive Damage's Fera: The Sundered Tribes definitivt noe å se på. Spillet foregår i en levende og rik åpen verden befolket av særegne og ofte farlige monstre, og det handler om å utforske, samle ressurser og bygge opp en sivilbefolkning ved hjelp av materialene du har skaffet deg.

Happy Bastards

Drømmen er å bli rik og berømt uten å måtte jobbe, ikke sant? Det er det Happy Bastards' Kev tror i det minste. Dette taktiske RPG-spillet kommer fra Clever Plays og handler om å lede et team av leiesoldater for å utforske, slåss og samle tyvegods, slik at du kan ta din del av kaka og øke berømmelsen og legenden din.

Phoenix Springs

Pek-og-klikk-spill har fått en oppblomstring i det siste, og det har folkene hos Calligram Studio tydeligvis innsett. Phoenix Springs er et slående animert neo-noir-mysterium som ber spillerne om å sette sammen en forvirrende historie for å finne hovedpersonen Iris' bror Leo. Med en rik kunstretning og en forbløffende historie er dette et spill du bør holde øye med hvis du liker pek-og-klikk-spill.

UFO 50

50 spill i ett spill! Det er nettopp det utvikleren Mossmouth ønsker å levere med UFO 50. Dette er en samling av spesiallagde og nye retro-arkadeopplevelser som alle er bundet sammen av at de er laget av en fiktiv utvikler fra 80-tallet. Enten det er golf, 3D-dungeon crawling, særegent styrte plattformspill, sci-fi-hesteveddeløp eller noen av de andre 46 alternativene, så er dette et spill for retroentusiaster.

Mens du venter

Den subtile kunsten å vente er en hjørnestein i menneskets eksistens, så det er ikke mer enn rett at et spill som handler om å gjøre nettopp dette endelig har gjort sin ankomst. Optillusion tar oss med på en livslang reise der vi blir satt i ulike ventescenarioer og får i oppgave å finne ut hvordan vi skal komme oss rundt dem, eller mer sannsynlig bare hvordan vi kan nyte øyeblikket. Forvent merkelige møter og situasjoner i denne uvanlige indien.

Etter kjærligheten

Utviklerne hos Pikselnesia bestemte seg for å fortsette arbeidet med dette indiespillet etter at den kreative lederen dessverre gikk bort, noe som førte til at partneren hans tok over og fullførte prosjektet. After Love er et eventyr som utspiller seg i det moderne Jakarta, og som handler om den unge Rama som forsøker å tilpasse seg livet etter å ha mistet kjæresten Cinta. Forvent et følelsesladet, men fargerikt eventyr som utforsker tap, sorg og det å gå videre.

Å bygge relasjoner

Det merkeligste spillet mange av dere noen gang har sett, og kanskje noen gang kommer til å se. Tan Ant Games' Building Relationships er bokstavelig talt en datingsimulator som handler om hus, vindmøller, telt og andre boliger som møtes og lærer mer om hverandre. Dette er en tittel som aldri tar seg selv på alvor, og dette matches opp med den sprø bevegelsessuiten og de forskjellige morsomme minispillene, som fiske ... etter biler ...