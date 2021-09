90-tallskultklassikeren Moon kommer til PlayStation 4 og 5

HQ

Det har blitt avslørt at den gamle kultklassikeren Moon kommer til PlayStation 4 og 5 i nær fremtid. Dette følger kort tid etter at det ble utgitt på Steam og Nintendo Switch i 2020 (2019 i Japan), som var første gang det var tilgjengelig i Vesten. Eksakt lanseringsdato har ikke blitt avslørt for PlayStation-versjonen enda, men det har blitt lagt til på PlayStation Store og kan legges til i ønskelisten der.