98-åring blir en internett-sensasjon fordi han fortsatt klarer 40 armhevinger om dagen

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En mann i Storbritannia som nærmer seg 100 år, setter mange av oss i skam, og nei, det er ikke fordi han løper runder i hagen sin. 98 år gamle Bill Kober fra Woolbridge i Suffolk gjør fortsatt 40 armhevinger om dagen, hver dag, som sin måte å holde seg aktiv på.

Kober har blitt ganske viral for sine 40 armhevinger, og ble intervjuet av BBC om innsatsen sin. Kober gjør 20 armhevinger om morgenen og 20 til om kvelden. Han lever etter mantraet «hvis du ikke bruker det, mister du det», og kjenner til og med hemmeligheten bak perfekt teknikk, nemlig å holde ryggen så rett som mulig. Tilsynelatende sier treneren på treningssenteret hans at det vil bidra til å forme baken hans, men vi vet ikke hvor mye Kober bryr seg om det for tiden.

«Bill satte meg i skam», sa den 31 år gamle George King, journalisten som intervjuet Bill. De deltok i en armhevingkonkurranse, men Kober klarte å yte mye bedre og klarte lett 15 i ett sett.