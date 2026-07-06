Å bringe « Final Fantasy XV » til « Switch 2» er «ikke helt umulig», ifølge Square Enix

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Etter hvert som stadig flere spill finner veien til Nintendo Switch 2 i dedikerte porteringer, lurer noen fans på om Square Enix vil utnytte plattformen ved å bringe noen av de nyeste suksessene til systemet.

For det første ble det, som en del av en nylig aksjonærmøte, stilt et direkte spørsmål til Square Enix om de har planer om å porte andre Final Fantasy-titler til Switch 2, spesielt siden Final Fantasy VII: Remake og Rebirth har egne versjoner, og Revelation også skal lanseres samtidig på plattformen. For å være mer spesifikk handlet spørsmålet om hvorvidt « Final Fantasy XV » noen gang vil få en Switch 2-versjon, noe Square Enix svarte på.

«For det første: Selv om det finnes visse maskinvarebegrensninger når det gjelder å gjenskape den eksakte opplevelsen av «Final Fantasy XV » trofast, kan vi si at det ikke er helt umulig. Når det gjelder om vi faktisk vil lansere det på Nintendo Switch 2, vil vi videreformidle innspillet ditt til utviklingsteamet som et verdifullt perspektiv på markedsføring og fremtidige plattformalternativer.»

Så det er en sjanse! En ting som er sikkert, er at en Switch 2-utgave av « Final Fantasy XV » sannsynligvis ville bidra til å øke salget av spillet, som nådde over 10 millioner solgte eksemplarer tilbake i mai 2022. Det har ikke kommet noen oppdatert salgsinformasjon for spillet siden dette ble delt.