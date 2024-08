A Complete Unknown har premiere på kino 1. juledag

HQ

I forrige måned kom den første traileren til A Complete Unknown med Timothée Chalamet i hovedrollen som Bob Dylan. Etter traileren å dømme ser Chalamet ut til å gjøre en utrolig god jobb som den anerkjente sangeren og nobelprisvinneren, der han også synger på egen hånd, i stedet for å få sangene dubbet. Traileren oppga aldri noen dato, men Searchlight Pictures har nå annonsert at filmen kommer ut 1. juledag (takk, The Hollywood Reporter).

Filmen er regissert av James Mangold, som tidligere har regissert Walk the Line hvor Joaquin Phoenix spilte Johnny Cash. I tillegg til Timothée Chalamet har A Complete Unknown Edward Norton som Pete Seeger, Elle Fanning som Sylvie Russo, Boyd Holbrook som Johnny Cash, Monica Barbaro som Joan Baez, Dan Fogler som Albert Grossman, P.J. Byrne som Harold Leventhal, Norbert Leo Butz som Alan Lomax, Will Harrison som Bob Neuwirth og Scoot McNairy som Woody Guthrie i hovedrollene.