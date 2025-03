Å fullføre et dopfylt Escape Room er gøy hvis det gjøres på en trygg måte, som i Dark Trip

Kunst, i sin mest grunnleggende definisjon, må være noe som skaper en følelse og deretter en debatt. Den må vekke noe i oss og oppmuntre oss til å reflektere over en idé. Film, litteratur, maleri, musikk ... alle disse kunstneriske manifestasjonene er det de er på grunn av det de provoserer frem hos mottakeren. I dataspill skjer det på en lignende måte, selv om ikke alle dataspill alltid søker denne kunstneriske eksponeringen. Heldigvis for mediet er det alltid forfattere som velger ukonvensjonelle ideer som kan skape en nysgjerrig debatt. Dette er tilfellet med spillet Dark Trip, som vi fant på DevGAMM i Gdańsk, og som vant Game Roast-prisen som det beste av arrangementet.

Dark Trip er et ganske atypisk VR-puslespill, fordi spillets hovedkrok er at vi må fullføre et Escape Room ved å bruke (eller ikke bruke) psykedeliske stoffer underveis, med svært forskjellige effekter. For å få en god forklaring på hvordan det fungerer, har vi snakket med spillets produsent, Aleksander Nasonov, i et intervju som du kan se nedenfor med engelske undertekster.

Vi var spesielt interessert i hovedgrunnen til at teamet bestemte seg for dette prosjektet, og svaret har mye å gjøre med den ovennevnte definisjonen av kunst og en oppriktig hyllest til kunstnerne. "Fra et kunstnerisk perspektiv, fra regissøren av Fear and Loathing in Las Vegas, som er Terry Gilliam, og også hele rommet i spillet vårt er dedikert til Tidesworld-filmen, om en jente og hennes narkotikamisbruk (...) Og fra et forretningsmessig synspunkt måtte vi bestemme oss for hvor vi må gå når vi lager et Escape Room-spill, som det er mange av, og vi ønsket å gjøre noe unikt."

"Hvil i fred, David Lynch (...) Vi prøver å holde fanen hans høyt, og det er slik vi opptrer. Så narkotika, psykedelika, hallusinasjoner, er noe undertrykkende i de aller fleste kunstarter, mens spill er en del av den kreative industrien, så vi måtte velge vår vei, og vi valgte denne veien."

Skildringen av rusmidler realiseres utelukkende gjennom piller kalt Denpa, delvis inspirert av Dr. Mengeles eksperimenter under andre verdenskrig. Men de er ikke en forutsetning for å fullføre spillet. Du kan faktisk velge å gå gjennom hele Dark Trip edru.

"Det er et mystisk Escape Room, og når du går gjennom det i edru tilstand, går du glipp av bevisene du kan finne når du hallusinerer. Etter hvert som [spilleren] går gjennom spillet, mister du forståelsen av hva som er virkelighet og hva som er hallusinasjon, og når det gjelder metaspill og gjenspillbarhet, finner du bare halvparten av bevisene når du fullfører spillet edru eller ruset, og det betyr at du må fullføre spillet minst én gang til for å få alle ledetrådene, alle bildene og alle notatbøkene for å forstå hva som foregår."

Dark Trip er tilgjengelig i Early Access gjennom Meta Quest Store for Quest 2-, Quest 3- og Quest 3-systemer.