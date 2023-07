Å gå tilbake til Prince of Persia i 2D var "ganske naturlig" for Ubisoft

HQ

En av de største overraskelsene på Summer Game Fest Live i begynnelsen av juni var avsløringen av Ubisoft Montpelliers Prince of Persia: The Lost Crown. Denne tittelen er ikke bare en retur til den elskede serien, den markerer også en endring fra hvordan vi har lært å kjenne serien i det siste, ettersom den forlater 3D til fordel for å gå tilbake til 2D-stilen som den startet med.

Apropos det å gå tilbake til 2D-stilen, fikk jeg sjansen til å snakke med Mounir Radi, spilldirektør for Prince of Persia: The Lost Crown, for å høre mer om hva som førte til denne avgjørelsen.

"For oss er vi Ubisoft Montpellier. Det handler ikke om å gå tilbake. Det handler bare om vår ekspertise på 2D-plattformspill og vår ambisjon om å vende tilbake til røttene til en serie."

Radi fortsetter: "Jeg er en stor fan av Prince of Persia. Jeg spilte Prince of Persia da jeg var veldig ung i 1989, og vi er store fans av Metroidvania-sjangeren, så det er ganske naturlig å komme tilbake med dette."

Prince of Persia: The Lost Crown lanseres på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch 18. januar 2024, og jeg spurte Radi om hvordan teamet gikk frem for å få tittelen til å kjøre med 60 FPS på Switch.

"Først og fremst ønsket vi å lage et spill på Switch med 60 FPS. Og vi klarte det! Jeg vil ikke si at det var lett, men vi er kjempestolte av dette."

Du kan se hele intervjuet med Radi nedenfor, der vi snakker om å bygge en ny versjon av Persia og om å forlate Prince til fordel for å basere spillet på hovedpersonen Sargon.