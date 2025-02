HQ

Jeg er kanskje den eneste personen, selv om jeg tviler på det, som noen ganger etter å ha gått fra det ene flotte spillet til det andre (spesielt for meg, som har en tendens til spill som varer i over hundre timer) trenger en kortere opplevelse som et mellomspill. Du vet, noe som er kort og konsist og som ikke krever for mye av meg mentalt. Andre ganger benytter jeg anledningen til å låse opp nye ferdigheter eller ressurser i roguelikes og roguelites, men så snart jeg hørte om A Game About Digging A Hole, visste jeg at min neste "appetittvekker" var klar til å bli servert. Det jeg ikke visste, var at det kom til å bli en så allsidig opplevelse.

A Game About Digging A Hole oppfyller den merkelige universelle tiltrekningen som alle mennesker føler ved å kaste en stor stein i vannet for å se plasket og krusningene spre seg over overflaten, eller å trille en stor snøball ned en bakke og se den vokse og vokse til den krasjer i et tre. Dumme tilfredsstillelser, men mystisk tiltalende. Grav et hull i hagen og se hvor langt du kommer før du blir lei av det, eller til noen kommer og tilbyr deg noe mer interessant å gjøre. Så enkelt er premisset: Et uimotståelig tilbud om å kjøpe et hus til en billig penge og et løfte om en stor skatt som ligger begravd i hagen. På mindre enn ett minutt har vi flyttet inn, tatt en liten spade og begynt å grave i jorda over en rød X i plenen. Eventyret har begynt.

Etter hvert som vi graver, vil vi samle opp ulike malmer og steiner, som vi etter hvert vil grave opp av hullet for å selge i låven. Klikk for å grave, plukk opp malm, gå ut for å selge. Om og om igjen. Med disse pengene oppgraderer vi spaden vår, en strømgenerator, en jetpack (fordi du trenger å komme deg ut av hullet med stil og fart) og en malmpose. Vi kan også kjøpe lamper og dynamitt, men det er egentlig alt det er å A Game About Digging A Hole. En ren HUD og en spillsløyfe som sakte, men ubønnhørlig utvikler seg fra et enkelt klikkespill til en profesjonell gravemaskinsimulator der du kan lage et tunnelsystem for å utvinne hver eneste skinnende stein som ligger begravd, men det er mer der nede enn løftet om en skatt...

For i A Game About Digging A Hole finnes det en historie, og det finnes en slutt. Den finner du under jorden, etter å ha sett tegn på at noe eller noen har gravd ned nyttige ting som du skal finne. Du kan velge å gå rett til bunns, eller du kan more deg med å oppgradere utstyret ditt først og gjøre hullet like stort som hele hagen. Det er ingen bestemt tid, ingen hastverk. Det er ingen musikk som distraherer deg fra oppgaven din. Ingen venter på deg, og solen står alltid i senitum for å vise deg når du trenger å komme deg ut av hullet for å lade batteriene og selge malmen du har samlet inn.

Det er overraskende at soloutvikleren Cyberwave med et så enkelt premiss og et så enkelt gameplay har klart å finne en så utsøkt balanse mellom spillerens progresjon og nysgjerrighet for å komme til slutten av historien i A Game About Digging A Hole. Han sier at det tok ham mindre enn to uker å utvikle det fullstendig, i løpet av en ferie han tok mens han jobbet med Solarpunk, som han også vil utgi i år. Jeg antar at selv utviklere trenger "utvikling mellom utviklingene" for å holde seg aktive og livlige. Og når du tenker på at det koster mindre enn £ 4, er A Game About Digging A Hole solid underholdning for å unnslippe kjedsomhet en hel ettermiddag. Eller kanskje to, for hvis du er en achievement completist på Steam bør du vite at achievements først blir aktivert når du har fullført spillet.

