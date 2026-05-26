Å gjenopplive Dragon Quest VII viste seg å være en enorm oppgave

HQ

Å lage en omfattende og påkostet nyinnspilling som Dragon Quest VII Reimagined er ingen liten oppgave. Originalspillet fra 2000 er den største tittelen i serien, og da det ble utgitt, utløste det en seriøs debatt om hvor langt et rollespill egentlig bør være.

For å gjøre det mer tilgjengelig måtte spillet strømlinjeformes betraktelig, samtidig som all grafikken naturligvis måtte gjøres helt på nytt og spillsystemene moderniseres. Square Enix forteller nå om alt dette i en ti minutter lang minidokumentar. Her får vi også møte folkene som har laget denne nye utgaven, og høre om deres tanker rundt det å vekke en klassiker til live igjen på denne måten.

Vi har selvfølgelig også anmeldt Dragon Quest VII Reimagined, og du kan lese våre tanker om det her, men det er et veldig fornøyelig eventyr som ikke krever noen forkunnskaper og fungerer som den perfekte inngangsporten til Japans største RPG-serie.