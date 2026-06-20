Å kjempe for en god sak: Hvor står «Stop Killing Games» i dag, og hva er neste skritt?

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Vi har alle våre favorittspill. Enten det er Call of Duty, Resident Evil eller Stardew Valley, har vi alle det ene spillet som, uansett vær og vind, dårlig dag på jobben eller alvorlig influensa, alltid gir oss den store dosen dopamin og en flukt fra virkeligheten, slik at vi kan glemme alle problemene i den virkelige verden. Men hva om du en dag, uten at det er din skyld, ikke lenger kunne spille favorittspillet ditt? Hvordan ville du føle deg? Og enda viktigere: hva ville du gjøre?

Anthem, Concord, Highguard, Marvel's Avengers. Hva har alle disse spillene til felles? Nettopp, du kan ikke lenger spille dem. Selv om du har lagt ut hardt opptjente penger for å kjøpe dem, er de nå ikke mer enn minner. Spill som Concord overlevde knapt to uker, mens Anthem var i drift i flere år før det ble lagt ned, noe som knuste hjertene til utallige spillere over hele verden som ikke bare hadde brukt penger på spillet, men også lagt ned timevis av sin tid på noe som ble revet vekk fra dem uten forvarsel og av årsaker utenfor deres kontroll.

Og det er ikke bare spill som allerede har forsvunnet som reiser spørsmål. Hva med de som millioner av mennesker fortsatt spiller akkurat nå? Destiny 2, World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Rainbow Six: Siege – alle er bygget rundt en nettinfrastruktur som ikke vil eksistere for alltid. Kanskje er det ti år til, kanskje tjue, men til slutt må noen bestemme hva som skal skje når noen bestemmer at det ikke lenger er verdt å betale regningen for serverne og støtten opphører. Vil spillerne fortsatt kunne få tilgang til verdenene de har tilbrakt tusenvis av timer i? Eller vil tiår med innhold, minner og kjøp ganske enkelt forsvinne over natten?

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Hvordan kan det få lov til å skje? Og det reiser spørsmålet: bør et selskap ha lov til å ta fra deg noe du har betalt for? Det handler ikke om hvorvidt de kan – det har de allerede gjort; dette handler om forbrukerrettigheter og en kamp som har pågått for alle spillere over hele verden siden 2024. Du er kanskje bare ikke klar over det.

Av hvem, spør du?

Møt Stop Killing Games

Det hele startet med én mann, en YouTuber ved navn Ross Scott, kjent på nettet som Accursed Farms, som hadde motet til å ta opp kampen mot spillutgivelsesbransjen. Han grunnla bevegelsen Stop Killing Games, som arbeider for å få på plass lovgivning som setter en stopper for praksisen med å selge spill som varer som er laget for å være fullstendig uspillbare for alle så snart støtten opphører. Siden oppstarten har bevegelsen vokst betraktelig, med flere medlemmer i kjerneteamet, samtidig som den har samlet over to millioner støttespillere globalt og satt i gang over ti lovgivningsinitiativer i Europa og Amerika.

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Ifølge nettsiden deres er de en global koalisjon av spillere, forbrukerforkjempere og utviklere som arbeider for internasjonale rettslige beskyttelsestiltak. Ettersom stadig flere spill krever en eller annen form for nettfunksjonalitet, risikerer de å bli fullstendig ødelagt når disse serverne legges ned.

For dem er denne praksisen et brudd på forbrukerrettighetene. Kjøpte varer skal ikke ødelegge seg selv, og hvis du kjøper noe, skal det være ditt for alltid. Og de gjør alt fra underskriftskampanjer til kollektivsøksmål over hele verden for å få slutt på den bevisste ødeleggelsen av digitale medier.

Ganske alvorlige saker, ikke sant?

Kjemper for en god sak

Mye har skjedd i løpet av de to årene siden Stop Killing Games kom i gang, og Ross har oppnådd en del i løpet av den tiden.

I fjor nådde deres europeiske borgerinitiativ 1,3 millioner underskrifter, noe som betydde at det ville bli behandlet i Europaparlamentet. Video Games Europe, en bransjeorganisasjon som representerer spillindustrien i hele Europa, svarte nesten umiddelbart med en knusende uttalelse om bevegelsen: «Vi setter pris på engasjementet i vårt fellesskap; imidlertid er beslutningen om å avvikle nettjenester en sammensatt sak, som aldri tas lett på, og som må være et alternativ for selskaper når en nettopplevelse ikke lenger er kommersielt levedyktig. Private servere er ikke alltid et levedyktig alternativ for spillerne, da beskyttelsestiltakene vi har innført for å sikre spillernes data, fjerne ulovlig innhold og bekjempe usikkert innhold i fellesskapet ikke ville eksistere, og dette ville gjøre rettighetshaverne ansvarlige.»

Scott er ikke naiv, og som svar på kritikken under et møte med oss i fjor uttrykte han sin overbevisning om at ikke bare vil bransjen finne løsninger, men at eventuelle utfordringer vil ha god tid til å bli løst. «Uansett hva som skjer, er dette i beste fall fortsatt flere år unna. Hvis det i det hele tatt skjer noen lovendringer, vil bransjen få god forvarsel om dette. Og bransjen vil sannsynligvis finne løsninger, akkurat som med GDPR.»

De har støttet et gruppesøksmål mot Ubisoft som følge av nedleggelsen av The Crew 2, og selv om dette vakte stor oppmerksomhet, har Ubisoft siden utviklet en fungerende offlineversjon av spillet.

Denne «hybrid»-modusen ble introdusert i oktober i fjor, og Scott hevder at dette delvis skyldes den økende tilstedeværelsen av SKG og det europeiske borgerinitiativet som følge av de 1,3 millioner underskriftene. «Jeg garanterer at Ubisoft ikke hadde noen planer for når [The Crew 2 og Motorfest] skulle legges ned før denne bevegelsen.»

I Storbritannia klarte SKG å få til en parlamentarisk debatt i november i fjor etter at en underskriftskampanje nådde 189 000 underskrifter. Dessverre erkjente de riktignok at det foreligger et problem knyttet til bevaring av spill, men demente «ikke at det å pålegge planer for utfasing [var] forholdsmessig eller gjennomførbart». Enkelt sagt var deres holdning at forbrukerlovgivningen ble overholdt, men at de ville fortsette å følge med på situasjonen.

Hvor står de nå... Og hva skjer videre?

Denne måneden har det imidlertid skjedd et gjennombrudd med vedtaket av Assembly Bill 1921, også kjent som «Protect Our Games Act». Delstatsforsamlingen i California sikret en stor seier for saken da avstemningen i plenum endte med 43 mot 16 stemmer.

SKG uttalte «Lovforslaget vil kreve at videospillselskaper gir spillerne forhåndsvarsel før de stenger ned spill som er avhengige av servere, og sørger for en måte å holde kjøpte spill spillbare på etterpå, for eksempel offline-tilgang, fellesskapsservere eller en annen gjennomførbar løsning.»

SKG kalte det «en stor oppdatering for bevaring av spill», men det er klart at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Lovforslag 1921 går nå videre til delstatssenatet i California, hvor det vil trenge mye mer offentlig støtte for å opprettholde fremdriften. Dette lovforslaget er utvilsomt en seier, men det endrer ikke noe ennå.

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Det er imidlertid ikke bare gode nyheter. Et ganske kraftig slag ble utdelt 16. juni da EU-kommisjonen kom med sin kjennelse. To måneder etter den offentlige høringen og parlamentsdebatten i mai, kan Kommisjonen «ikke foreslå en lovpålagt forpliktelse til å holde videospill spillbare etter at de ikke lenger tilbys kommersielt», men de vil utarbeide en «atferdskodeks» for håndtering av spillenes livsslutt. Dette er ikke det utfallet SKG ønsket seg, og det virker egentlig ikke som noe særlig av et utfall i det hele tatt. Når Kommisjonen kan få selskaper som Apple til å bytte til USB-C, føles dette mer som en nektelse enn en manglende evne.

Og slik står det for øyeblikket. Noen få gjennombrudd, noen få blindveier og mye motstand fra bransjen, men Stop Killing Games gir seg ikke. Med så mye fremgang de siste to årene, hvem vet hva de kan oppnå i løpet av de neste to. Uansett om du er enig i bevegelsen eller ikke, har SKG allerede lykkes med å tvinge frem en diskusjon som bransjen ikke lenger kan ignorere.

Hvis du har tid, kan du se høringen i Europaparlamentet fra 16. april her. Den omhandler Stop Killing Games-kampanjen, lovlighet og løsninger, samt EU-kommisjonens svar i detalj.

Hvis du i tillegg ønsker å vite mer om «Stop Killing Games»-bevegelsen eller vil melde deg inn på Discord-kanalen deres, kan du gjøre det her. Du kan også holde deg oppdatert på alt de gjør via subreddit-siden deres.