A Knight of the Seven Kingdoms' andre sesong kan bli enda kortere

HQ

En av de tingene som kanskje overrasket fansen mest med A Knight of the Seven Kingdoms var hvordan den har et mindre budsjett og omfang enn de andre eksisterende seriene i Game of Thrones -universet. Den siste spinoffen er bare seks episoder lang, og hver av disse episodene er merkbart kortere enn en vanlig Game of Thrones eller House of the Dragon episode. Så, er dette bare fordi HBO ønsket å spille det mer sikkert med den første sesongen av den mer obskure spinoffen?



Gå ikke glipp av: Vi snakket med skaperen av A Knight of the Seven Kingdoms om seriens særegenheter



Svaret er nei. Det mer kortfattede oppsettet var planlagt fra starten av, og faktisk kan dette til og med bli forsterket i fremtidige sesonger av serien også. Dette har blitt bekreftet av showrunner Ira Parker i et intervju med The Hollywood Reporter, der han forklarer følgende.

"Det vil fortsatt være seks episoder. Jeg tror omfanget vil være det samme, kanskje til og med mindre. Budsjettet er det samme, men alt er dyrere på grunn av inflasjonen. I tillegg foregår bok to i en tørkeperiode, så vi kan ikke filme eksteriører i Belfast. Vi må dra til et solrikt sted uten vann, noe som koster penger - det er en stor utgiftspost som vi ikke hadde i sesong én. Jeg har det veldig gøy i sesong to. Det kommer til å bli en annerledes sesong, og forhåpentligvis til det bedre."

Det skal også sies at i motsetning til Game of Thrones' kildemateriale fra A Song of Ice and Fire -serien og House of the Dragon's Fire & Blood, som er bøker på hundrevis av sider hver, kommer A Knight of the Seven Kingdoms fra en rekke noveller fra George R.R. Martin som er på litt over 100 sider hver. Med et mer kortfattet kildemateriale er det naturlig at seriens totale omfang også blir mindre, synes du ikke?

Hvis du ikke har gjort det ennå, må du huske å lese vår anmeldelse av A Knight of the Seven Kingdoms.